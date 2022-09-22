Türkiye´de Hristiyan ve Yahudi Sofraları atölyesi

Dr. Anna Maria Beylunioğlu´nun yöneticiliğinde düzenlenen, Yahudi ve Hristiyan mutfak kültürünün işleneceği atölye 5 Ekim 2022 – 23 Kasım 2022 arasında gerçekleşecek.

Son yıllarda yemek, yaşamamızı sürdürmemiz için gerekli olan besin değerinin yanında, toplumların devamlılığını ve onları daha da yakından tanımamızı sağlayan toplumsal belleğin önemli öğelerinden biri olarak kabul edilmeye ve hayatımızda giderek artan bir şekilde yer almaya başladı.

Yemek-kültür ilişkisine artan bu ilgi, dünyadaki ve Türkiye’deki birçok topluluk gibi Türkiye’deki Hristiyan, Yahudi ve diğer Müslüman olmayan toplumların kültürel mirasını ortaya koyma ve devamlılığını sağlama açısından hayati bir önem taşıyor.

Türkiye coğrafyasındaki Müslüman olmayan toplulukların sofra kültürlerini mercek altına alacak olan bu atölyede, Türkiye’de ‘azınlık’ olarak bilinen Rum, Yahudi, Ermeni ve Süryani sofra kültürlerinin yanı sıra, İstanbul’da ve Anadolu’da azalarak da olsa süregelen varlıklarıyla Levanten, Antakya ve çevresindeki Rum Ortodokslar gibi farklı toplulukların mutfaklarıyla birlikte, sınırları Türkiye’yi de içine alacak şekilde Ortadoğu’ya açılan Levant Mutfağı ele alınacak.

Atölye ayrıca bahsi geçen toplulukları nostaljik birer nesne haline getirerek ele almak yerine, yemeğin başrolü üslendiği günlük yaşam pratiklerinin, bayramların, perhizlerin, cenazelerin ve düğünlerin etrafında şekillenen sofra kültürlerini, geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe aktarılması gereken kültürel belleklerini ortaya koyarak tanımayı ve anlatmayı amaçlamayacak.

Dr. Anna Maria Beylunioğlu yöneticiliğinde bir hafta hariç çevrimiçi gerçekleştirilecek atölye, son yıllarda oluşan popüler kültür, akademik yazın ve Ingrid Braggiotti, Levon Bağış, Muzaffer İris, Sibel Cuniman Pinto, Silva Özyerli, Sula Bozis, Takuhi Tovmasyan, Yasmina Lokmanoğlu, Zafer Yenal gibi alanında uzman, akademisyen ve yemek kültürü yazarlarının eşliğinde, farklı temaların etrafında şekillenecek. Yüz yüze gerçekleştirilecek son haftada, bahsedilen kültüre ait yemeklerin yer alacağı bir sofra etrafında bugünün sosyo-ekonomik ve siyasi konjonktüründen azade olmayan bu kültürlerin geleceğe ne şekilde dönüşerek aktarılabileceğini tartışmaya açacaktır.

Atölyenin kontenjanı 20 kişiyle sınırlıdır.

Atölyeyi tamamlayan katılımcılara Yesayan Salonu tarafından Türkiye’de Hıristiyan ve Yahudi Sofraları Katılım Belgesi verilecektir.

Atölyenin tüm oturumlarına haftalık olarak katılmak mümkündür. (Her oturum 400 TL’dir.)

Yönetici: Anna Maria Beylunioğlu

Süre: 8 hafta (18 saat)

Gün ve Saat: Çarşamba, 19:00-21:00

Ücret: 2400 TL*

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2022

(Atölye dili Türkçedir ve program boyunca tartışılacak metinler Türkçe ve İngilizcedir.)

(Atölye 8. hafta hariç çevrimiçidir.)

Kaynak: https://www.yesayansalonu.com

https://www.salom.com.tr/haber/123347/turkiyede-hristiyan-ve-yahudi-sofralari-atolyesi