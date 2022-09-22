Türkiye Yahudi Yemekleri Kitabı Tariflerinizi Bekliyor￼

İvet Acu, Hayim Behmoaras ve Aydemir Ay üzerinde çalıştıkları kitap projesi için açık çağrıda bulunuyorlar.

‘Üzerinde çalışmakta olduğumuz kitap projesinde gelecek nesillere bir miras bırakmak için bizimle olmaya, o güzel sofraların sahiplerinin isimlerini yaşatmaya ne dersiniz? Büyüklerimizin tariflerinin, anılarının yer alacağı ve isimleri ile anılacağı Türkiye Yahudi Yemekleri kitabını gelin birlikte yazalım.’

Projede yer almak için ivetacu@gmail.com, habaras@gmail.com veya aydemiray@yahoo.com adreslerinden birine mail atarak proje koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz.

https://www.avlaremoz.com/2022/09/22/turkiye-yahudi-yemekleri-kitabi-tariflerinizi-bekliyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkiye-yahudi-yemekleri-kitabi-tariflerinizi-bekliyor