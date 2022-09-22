Tezcan Karakuş Candan’dan Kapadokya açıklaması: Gözlerimizin önünde yok ediliyor

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘Yaptığımız incelemelerde vahşetin ne kadar büyük olduğunu gördük’ dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzle Merkezi, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki doğa harikası Kapadokya, Göreme-Ortahisar arasında devam eden yeni yol yapım çalışmalarının olduğu bölgeleye giderek incelemeler yaptı.

Bölgede yapılan teknik incelemeye Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Sekretaryası Redife Kolçak katıldı.

İncelemelerin ardından yazılı basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bir dünya mirası gözlerimizin önünde yok ediliyor. Yaptığımız incelemelerde vahşetin ne kadar büyük olduğunu gördük. Saklı Kilise’yi ve arkeolojik sit alanlarını tehdit altında, peri bacaları, manastırlar, şapeller, kiliseler ve pek çok yer altı zenginliği dozerlerle ve ağır iş makinelerle yok edilme tehdidi altında. Bunun adı doğa, tarih ve kültür cinayetidir. İnceleme sonrasında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek tahribatlar hakkında bilgilendirme yaptık. Durumun vahametini anlattık, dünya mirası kültür varlığının tüm değerlerinin korunarak nesiller boyu aktarımının sağlanmasının önemini vurguladık.

“KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Çalışmaların durdurulması için, yeniden görevi kötüye kullanan, dünya mirasının yok edilmesine neden olan bu vandalizme ön ayak olan ve yol yapım çalışmalarına izin veren Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri ile belediye yetkilileri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yardımcısı Birol İnceciköz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Vahşi bir yıkımla karşı karşıyayız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bir kez daha bu katliamın durdurulması, Kapadokya’nın tamamen yok edilmemesi için kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya’nın ortasından geçirilen yol inşaatının durdurulması için UNESCO’yu bir kez daha göreve davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komitesi’ne bir mektup göndererek yol ile yapılaşmaların yerinde incelenmesi için ve bir çalışma komisyonu görevlendirilmesi talebinde de bulunmuştuk. Unesco bu konuda rapor için komisyonların çalıştığını bildiren cevap verdi. Kapadokya’da telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Kültür Bakanlığı yol yapım sürecini ivedilikle durdurmalıdır. Kapadokya’nın geleceği için Göreme Açık Hava Müzesi için bütüncül çevre düzeni ve yönetim planının hazırlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.” (ANKA)

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