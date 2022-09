Sonbahar kitaplarından yepyeni bir seçki

Geçtiğimiz günlerde yayınevlerine sonbaharda raflarda yerini alacak kitaplarını sormuş ve zengin bir liste yayınlamıştık. İşte o listenin ikinci bölümü ve yeni kitaplarla ilgili yepyeni bir seçki…

Özlem Karahan

DUVAR- Geçtiğimiz günlerde, birçok yayınevinin sonbahar aylarında raflarda yerini alacak olan kitaplarını paylaşmıştık. Ama liste o kadar değil. Birçok yayınevinin romandan biyografiye, araştırmadan öyküye birçok farklı kitabı var okurla buluşmaya hazırlanan. Bu zenginlik, ikinci bir liste paylaşmayı gerekli kılıyor. İşte sonbaharda raflarda yerini alacak kitaplarla ilgili yepyeni bir seçki…

SARAMAGO’NUN 100’ÜNCÜ DOĞUM YILI

Kırmızı Kedi Yayınevi, yeni sezonu çağdaş Türk tiyatrosunun usta bir ismiyle karşılıyor; Memet Baydur’un, ‘Limon’, ‘Gün Gece / Oyun Ölüm’, ‘Yalnızlığın Oyuncakları’, ‘Kadın İstasyonu’, ‘Cumhuriyet Kızı’ ve ‘Kuşluk Zamanı (Kısa Oyunlar)’ adlı oyunlarını bir araya getiren ‘Toplu Oyunlar-1’ adlı eserini yayımlamaya hazırlanıyor.

Kasım ayı, dünyaca ünlü Portekizli yazar Jose Saramago’nun doğumunun yüzüncü yılı. Usta yazarı doğum yılında da unutmayan yayınevi, Saramago’nun kaleme aldığı ve 20’li yaşlarda yayımladığı ilk romanı ‘Günah Diyarı’nı ilk kez Türkçe çevirisiyle okurla buluşturacak. Ayrıca yazarın kişisel hayatından politik geçmişine, gazeteciliğinden çevirmenliğine ve yazarlığına, dostlarından yaşadığı ve ziyaret ettiği şehirlere birçok bilgiyi geniş bir belge ve fotoğraf repertuvarıyla birlikte aktaran ‘İsimleri’ adlı fotobiyografi çalışması olacak.

Şiiri asla ihmal etmeyen bir yayınevi olarak iki de şiir kitabı üzerinde çalışan Kırmızı Kedi, Şükrü Erbaş’ın kendi poetik çizgisinden izleri ortaya koyacak olan ‘Türkülerden Şah Dizeler’ başlıklı seçkisiyle bu yıl edebiyatta 40. yılını kutlayan Haydar Ergülen’in yeni şiirlerinden oluşan ‘Kuşların Göğü Önünde’yle şiir tutkunlarını selamlayacak.

Gazeteci Timur Soykan’ın çalkantılı dönemlerde “kızağa çekilen” kıdemli bir emniyet mensubunun hikâyesini anlattığı yeni polisiye romanı ‘İblis’i Öldür’ ve Çağdaş Portekiz edebiyatının güçlü temsilcilerinden Gonçalo M. Tavares’in yersiz yurtsuzluk, kaçaklık ve muhtaç durumdaki insanlara ilişkin bir hikâye anlattığı son kitabı ‘Babasını Ararken Yüzyılında Kaybolmuş Bir Kız’ bu sezonun yeni kitapları arasında.

FARKLI TÜRLERDE YENİ KİTAPLAR

İnkılap Yayınevi yeni sezonda birçok farklı türde kitapla okurlarının karşısında olmaya hazırlanıyor. Sonbaharda ağırlıklı olarak psikoloji ve kişisel gelişim eserleri yayımlayacak olan yayınevinin okurla buluşturmaya hazırlandığı kitapların başında Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın ebeveynlere rehber olacak, ‘Otizm’, ‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’ ve ‘Ergenlik’ temalarını işleyen üç kitaplık üç kitaplık serisi; ‘Vazgeçme’ adlı kitabı çoksatan listelerinden inmeyen Prof. Dr. Ozan Bahar’ın yeni kitabı ‘Nasıl Mutlu Olurum’; ‘Aynada Seni Gördüm’ ve ‘Bir Güven Meselesi’ adlı kitapların yazarı Aylin Algun’un, bu kez toksik ilişkinin perde arkasına mercek tuttuğu ‘Aslında Öyle Değil’ ve mindfulness eğitmeni ve Mindfulness Institute Türkiye’nin kurucusu Prof. Dr. Zümra Atalay’ın yeni kitabı ‘Olanı Olduğu Haliyle Karşılayabilme Sanatı: Kabul’ geliyor.

Türkiye’nin ünlü radyocularından Nihat Sırdar’ın üçüncü kitabı ‘Babalar ve Oğullar’, yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Jehan Barbur’un kaleme aldığı yeni şiir kitabı ‘Garam’ ve Deniz Uzunoğlu’nun 15. ve 16. yüzyıllarda Akdeniz’deki iki büyük kumandanın, Barbaros Hayreddin Paşa ve Andrea Doria’nın, güzeller güzeli Felipa için birbirlerine karşı verdikleri savaşın destansı hikâyesini anlatan ‘Barbarossa / Rönesans Korsanları’ yeni sezonda raflarda yerini alacak. Zülfü Livaneli’nin çocuklar için kaleme aldığı, Mustafa Kemal’i önce bir arkadaş sonra bir kahraman olarak ele alan ve içindeki alıştırmalar sayesinde çocukların hikâyeler yazarak onu özümsemesini amaçladığı ‘Atatürk’ün İzinde’ de yayınevinin yeni sezon kitaplarından.

NOTOS’UN SONBAHAR SEÇKİSİ

Notos Kitap sonbaharı günümüzün önemli filozoflarından biri olan Adèle Van Reeth’in sıradan hayat kavramını incelediği otobiyografik ‘Sıradan Hayat’ adlı kitabıyla karşılıyor. Bir yanda ilk çocuğunu dünyaya getirmek öbür yanda kanser teşhisi konmuş babasını kaybetmek üzere olan bir kadının hikâyesini anlatan kitabın yanı sıra Nurhan Şahinkaya’nın öykü kitabı ‘Bir Yerden Kırılır’ ve Kadire Bozkurt imzalı öykü kitabı ‘Ateşle Yaklaşma’, yayınevinin sonbahar sürprizlerinden.

TÜRKÇE VE ERMENİCE BİRÇOK ÖNEMLİ ESER GELİYOR

Aras Yayıncılık da sonbahara oldukça dikkat çeken eserlerle giriyor. İstanbullu ünlü yazar Zabel Yesayan’ın çocukluk yıllarını ve bilhassa doğup büyüdüğü Üsküdar’ı anlatan otobiyografisi ‘Silahtarın Bahçeleri’, Nadya Malgas’ın yemek kitabı ‘Mardin Yemek Kitabı’, Richard Hovannisian’ın 14 ciltlik kent tarihi dizisinden ‘Sivas’ isimli çalışması, Hagop Gobelyan’ın ‘Buhardaki Koza’ isimli romanı, Hovhannes Yeranyan’ın ‘Ölümcül Turne’ isimli romanı, usta şair Zahrad’ın ölümünden sonra ortaya çıkan, daha önce yayımlanmamış şiirlerinin derlendiği ‘Sisten Öteye’ adlı şiir kitabı, 1942’de kurulan Kamer Pul Evi’nin 82. yılına adanan ve Sevengül Sönmez tarafından kaleme alınan ‘Kamer Pul Evi’, Laurent Galandon’ın ‘Çiçekli Defter’ isimli çizgi romanının Türkçe ve Ermenice edisyonu, Amerikalı Ermeni yazar Peter Sourian’ın 1965’te kaleme aldığı ve eleştirmenlerce edebi bir başyapıt olarak anılan ‘The Gate’ okurla buluşacak.

GOTİK ÖYKÜLER, GNOSTİK METİNLER, ÇOKSATANLAR…

Yabancı Yayınları sonbaharda oldukça uzun bir kitap listesiyle edebiyatseverlerin karşısında. Jason Reynolds’un kenar mahallelerde artık sıradanlaşan cinayetlere dair ormanı ‘Yolumuz Uzun’, Jennifer Brown’un okullardaki nefret saldırılarına ve bunun hem kurtulanlar hem de sorumlular üzerindeki yıpratıcı etkilerine dair bol ödüllü romanı ‘Nefret Listesi’, genç yetişkin polisiyenin en popüler yazarlarından Karen M. McManus’un yeni romanı ‘The Cousins’, Claire M. Adrews’un Apollon ve Daphne hikâyesine yeni ve taze bir soluk getirdiği ‘Daughter of Sparta’, Laurie Faria Stolartz’ın kendisini kaçıranların elinden kurtulmayı başarmış on yedi yaşındaki bir kızın hayata tekrar adapte olmasını anlatan ‘Jane Anonymous’ ve yaz kitaplarıyla tanıdığımız Christina Lauren’ın bu kez bir Noel hikâyesi anlattığı kitabı ‘In a Holidaze’ okurla buluşmak için gün sayan kitaplar arasında.

Fenomenleşen birçok serinin beklenen kitapları da yeni sezonda raflarda olacak. Adrienne Young’un ‘Fable’ ile başlayıp ‘West’ ile devam eden deniz macerasının son halkası olan yeni kitabı ‘Efsane’, Elle Kennedy’nin çıktığı ilk günden beri büyük ilgi gören Off-Campus serisinin final kitabı ‘Miras’; ‘Hava Uyanıyor’ ve ‘Altın Muhafızlar’ serileriyle beğeni toplayan ve aynı zamanda bu sene İzmir Kitap Fuarı’na katılacak olan Elise Kova’nın Married to Magic serisinin ilk kitabı ‘The Deal with the Elf King’ ve Amanda Bouchet’nin ‘Kralseçen Günlükleri’ serisinin veda romanı ‘Heart on Fire’ bu kitaplar arasında öne çıkıyor.

Yeni sezonda çağdaş Rus ve Türk edebiyatından seçkileri okurla buluşturmaya hazırlanan 6:45 Yayınevi ise aynı zamanda Kenan Hulusi Koray’ın gotik öykülerinin bir çizgi romanı ve gnostik metinlerin en önemlilerinden biri olan Nag Hammadi metinlerini okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

BİYOGRAFİDEN BİLİME…

Domingo Yayınevi sonbahara kurgu ve kurgu dışı kitaplarıyla oldukça iddialı giren yayınevlerinden biri. Müzik tarihinin efsane gruplarından Nirvana’nın eski bateristi ve Foo Fighters grubunun solisti olarak tanıdığımız Dave Grohl’un sıradışı hayatının dürüst ve eğlenceli portresini sunduğu ‘Hikâyeci’; Katie Mack’in 2020 Goodreads En İyi Bilim ve Teknoloji Kitabı Ödülü adayı kitabı ‘The End of Everything’ ve adli psikiyatr Adshead’in kimi cinayet zanlısı kimi kundakçı 11 suçlu ile yaptığı görüşmelerden yola çıkarak, insanın merhameti ve gaddarlığı üstüne Eileen Horne’la birlikte kaleme aldığı ‘Tanıdık Şeytan’ yeni sezonda okur karşısına çıkacak kurgu dışı kitaplar.

Kurgu dalındaysa Chris Whitaker’ın 2021 Goodreads En İyi Gerilim Kitabı Ödülü adayı da olan ‘Sondan Başlıyoruz’adlı romanı ve ‘Saçımda Gün Işığı’nın yazarı Jhumpa Lahiri’nin İtalyanca kaleme aldığı ‘Dove mi Trovo’yayımlanacak.

DALAİ LAMA, BUDİZM VE BİLİMİ ÇARPIŞTIRIYOR

Destek Yayınları, alt markaları Karakarga ve Beyaz Baykuş ile sonbaharı yepyeni kitaplarla karşılıyor. Yayınevinin yayımlamaya hazırlandığı Dalai Lama kitabı nörobilim ve Budizm felsefesini çarpıştırıyor. Atilla Uğur ve Esra Ezmeci, Bircan Yıldırım, Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu, Uğur Batı ve Mehmet Zihni Sungur ile Serhat Yabancı’nın yeni kitapları da yeni sezonda raflarda olacak.

Karakarga’da Ceyda Düvenci, Sunay Akın, Adil Yıldırımve Mehveş Evin’in yeni kitapları okurla buluşmak için gün sayarken dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski’nin markaların kadın bedeni algısı üzerinde dikkat çeken bir feminist okuma sunduğu kitabı ‘The Body’, dünyaca ünlü psikoterapist Prof. Vamık Volkan’ın insan psikolojisinin derinliklerine dair sarsıcı yeni sürpriz kitabı ve bilim kadını Jane Goodall’ın şempanzelerle yaptığı çalışmalar üzerinden insan davranışlarını ele aldığı çalışması ‘In the Shadow of Man’ Beyaz Baykuş etiketiyle çıkacak.

Gazete Duvar