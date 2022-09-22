Fransa’dan tam destek

Ermenistan, Fransa’nın tam desteğine güvenebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan’ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan’a bir tebrik mesajı gönderdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü vesilesiyle size ve dost Ermeni halkına barış, mutluluk ve refah amacıyla en iyi dileklerimi iletiyorum.

Ülkelerimiz arasındaki dostluk eski ve güçlüdür.

Benimsediğimiz ikili ekonomik yol haritası ve yerel yönetimleri, sivil toplumu ve ekonomik aktörleri kalkınmak için bir araya getiren, 9 Mart’ta Paris’te düzenlenen “Ambitions France-Armenia” etkinliği başta olmak üzere her alanda yeni projeler ve örnek işbirlikleri geliştiriyoruz.

Dahası, Ermenistan, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme çabalarında Fransa’nın tam desteğine güvenebilir.

Fransa, bölgenizde istikrar, barış ve refah lehine faaliyetlerini sürdürmeye kararlıdır.

Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini ve Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili ve bundan kaynaklanan sorunların çözümünü güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Fransa, Avrupa Birliği’nin, taraflar arasında diyaloğu geliştirme çabalarını desteklerken, Minsk Grubu’nun eşbaşkanlık rolüne tamamen bağlı kalmaktadır.

Bu bağlamda, halklarımızın yararına olan kişisel bağlılığıma güvenebilirsiniz.

Sayın Başkan, derin saygımın güvencesini memnuniyetle kabul edin.

Tebrikler ve saygılar EMMANUEL MACRON.”

Ermenistan Kamu Radyosu