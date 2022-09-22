FERİKÖY’DE TOPLU VAFTİZ TÖRENİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 20 Eylül 2022, Salı akşam üzeri, Feriköy’deki S. Vartanants Kilisesi’ndeki toplu vaftiz törenine riyaset etti. Daha önce vaftiz olma fırsatı bulamayan Feriköy Merametçiyan İlköğretim Okulu’nun on bir öğrencisi toplu olarak vaftiz edildi.

Tören öncesi Ruhani Önderimiz çocuklara öğütler verdi. Daha sonra Peder Şirvan Mürzyan vaftiz törenini yönetti.

Çocukların sağdıçlık görevi, Okul Aile Birliği ve Kadınlar Kolu üyeleri ve eşleri tarafından üstlenildi.

Törenin sonunda Patrik Hazretleri çocukları kutladı, onlara yeni hayatları için pederane öğütler verdi, onlara Kutsal Kitap’ın aydınlık yolunu izlemelerini ve üyesi olarak Ermeni Kilisesi’ne sadık kalmalarını söyledi. Patrik Hazretleri ayrıca sağdıç anne ve babaları da tebrik etti.

Daha sonra kilisenin bahçesinde bir resepsiyon düzenlendi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad