Fenerbahçe’nin 1909 Yılında Ermeni Bestekâr Harutyun Sinanyan Tarafından Bestelenen İlk Marşı

Fenerbahçe‘nin ilk marşının 1909 yılında Ermeni bestekar Harutyun Sinanyan tarafından bestelendiğin,i biliyor muydunuz? Sosyal medyada da oldukça beğenilen Fenerbahçe’nin ilk marşını birlikte dinlerken, besteciği Harutyun Sinanyan’ın söylediklerine de birlikte bakalım👇

Dr. Rüştü Dağlaroğlu, 1957’de yayınlanan “Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihi” isimli kitabında ilk Fenerbahçe marşının bestekarı Harutyun Sinanyan hakkında şöyle bahsediyor:

‘Reis Ziya Bey, tanıdığı bir Ermeni bestekâra, bir Fenerbahçe Marşı besteletti. Ancak hüküm süren istibdat rejiminden dolayı ‘ebediyet, ilerleme, kuvvet, gayret ve birlik’ mânalarını taşıyan bu marş hemen yok edildi.’

Mecmua1912 adlı Twitter hesabından tekrar paylaşılan Fenerbahçe’nin ilk marşını birlikte dinleyelim👇

https://onedio.com/haber/fenerbahce-nin-1909-yilinda-ermeni-bestekar-harutyun-sinanyan-tarafindan-bestelenen-ilk-marsi-1095803