Ermenistan Prag’da Paşinyan-Erdoğan buluşması ihtimalini dışlamıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Prag’da bir görüşmenin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Hunanyan bununla beraber böyle bir görüşmenin “şimdilik teyit edilmediğini” söyledi.

Armenpress’e konuşan Hunanyan, “Bu toplantının teyit edilmesi durumunda kamuoyunu zamanında bilgilendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag’da bir görüşme fırsatı olabileceğini söyledi.

Erdoğan, Prag’daki AB Zirvesi ile ilgili olarak “Paşinyan’ın oraya gelme durumu var. ‘Orada görüşebilir miyiz?’ diye bir düşüncesi olmuş, kendisiyle ayrıca görüşme durumumuz olabilir” dedi.

Agos