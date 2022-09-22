Erdoğan: KKTC’nin tanınmasını Putin ile görüştüm

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurul konuşmasında uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu Putin’le olan görüşmelerinde de dile getirdiğini belirtti.

“Biz Kuzey Kıbrıs’ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz.” diyen Erdoğan, Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan şöyle konuşu:

“Malum Rusya’nın turist potansiyeli çok yüksek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne böyle bir akışın olması inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonomik olarak da ciddi manada bir sıçramaya vesile olacaktır. Zaten turizme yönelik alt yapısı gayet iyi olan bir ülke konumunda. Bu konuda alınacak neticeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni inşallah çok çok ileri taşıyacaktır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır”.

Batı’nın Rusya’ya yaptırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve ABD’nin, Rusya ile bankacılık alanındaki ortak girişimleri mercek altına alındığının hatırlatılması ve “Türkiye’ye yaptırım hamleleri gibi bir eğilim söz konusu olabilir mi?” sorusu üzerine, Mir Kart’ın, Rusya ile Türkiye arasında bir adım olduğunu, bu konu hakkında atacakları adımların değerlendirmelerini ilgililerin yaptığını, ona göre adımlarını atacaklarını belirtti.

Erdoğan, “Alternatifimiz var, o ayrı. Ama bütün dert, işte bu yaptırımların farklı versiyonları. Bunlar gerçekten dostluğa falan yakışmıyor, ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor. Biz şimdi ister istemez ne yapacağız? Alternatifleri ne olabilir, bu alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da İstanbul’da cuma günü inşallah bütün ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Onlarla bir toplantı yapıp, burada da nihai kararımızı vereceğiz.” dedi.

“Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından itibaren bizim tek amacımız kanın durması, barışın sağlanması oldu” diyen Erdoğan, Türkiye’nin tüm krizlerin, meselelerin çözümünde diplomasinin kullanılmasından yana olduğunu vurguladı.

Yunanistan’la ilişkiler

Erdoğan Yunanistan ile görüşmeme konusundaki tavrın devam edip etmeyeceği sorusu üzerine kendi dönemleri içerisinde hiçbir Rum’u ülkeden sürmediklerini vurguladı.

Erdoğan, “Ama onların şu anda Batı Trakya’da bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yaptıkları zulmün haddi hesabı yok. Son dönemlerde bizim oradaki din adamlarımızın atamalarını bile kendileri yapmak istiyorlar. Sen ne anlarsın bizim din adamının durumundan, yapısından? Biz böyle bir gayretin içerisinde olduk mu? Biz kalkıp da buradaki papazların atamasını vesairesini yaptık mı? Hayır” değerlendirmesini yaptı ve “Bizim her zaman için kapımız açık, vatandaşlık da veririz” dedi.

Erdoğan Yunan dışişleri bakanının da kendi muhatabı olmadığını, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi gerektiğini vurguladı.

F-16 alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “F-16 konusunda son durum nedir? F-16 için yapılan görüşmeler, F-35’in de önünü açar mı?” sorusu üzerine, şu anda F-16 satın almakla ilgilendiklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile bu konuda olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bu konuya ilişkin Cumhuriyetçi senatörlerle de bazı görüşmelerinin olduğunu anlattı ve “”Hava olumlu istikamette gelişiyor. Temenni ederiz ki bu olumlu hava devam eder” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi’nde reform

ABD Başkanı Joe Biden’ın genel kuruldaki konuşmasında BM Güvenlik Konseyinde reform ihtiyacını vurgulamasına da değinen Erdoğan “”Biden’ın özellikle BM Güvenlik Konseyiyle ilgili yaptığı açıklama haklılığımızı ortaya çıkardı mı? Sonunda dediğimiz noktaya geldiler mi? Şimdi ‘Hem daimi üyeleri artıralım hem geçici üyeleri artıralım.’ diyorlar ama ben aynı noktada değilim. Ben diyorum ki daimi ve geçici olmamalı, tek tip olmalı, tamamen dönüşümlü üyelik sistemini getirmek lazım” diye konuştu.

Erdoğan “Çünkü el kaldır, el indir… Bu devri artık kapatması lazım BM’nin. Tam aksine Güvenlik Konseyinin üyeleri burada hakikaten ciddi manada etki sahibi olmalı” sözleriyle görüş bildirdi.

Euronews