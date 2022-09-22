Diplomasinin merkezi Türkevi oldu

BETÜL USTA

ABD New York’taki BM binasının tam karşısında yer alan Türkiye’nin prestij yapısı Türkevi’nde diplomasinin kalbi atıyor. BM Zirvesi süresince Başkan Erdoğan, çok sayıda yabancı lider, BM GENEL temsilci ve heyetlerle görüşmelerini Türkevi’nde gerçekleştirdi

ABD’nin New York kentinde BM binasının tam karşısında yer alan Türkevi, geçen yıl açıldığı günden bu yana diplomasinin merkezi haline geldi. Türkiye’nin prestij yapısı olan Türkevi, bu yıl salgın sonrası liderlerin ilk kez yüz yüze geldiği BM Zirvesi sürecinde çok sayıda lider ve heyet tarafından ziyaret ediliyor. Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü Türkevi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Fumio Kişida gibi liderlerle bir araya geldi. Genel Kurul görüşmeleri öncesinde de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile görüştü. Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Türkevi’nin ziyaret ederken ABD’li Senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons da Erdoğan’la görüşmek için Türkevi’ne gitti. Erdoğan, Türkevi’nde Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Lübnan Başbakanı Mikati, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile de görüştü. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de dün Türkevi’ni ziyaret etti. Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile de Türkevi’nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan SETA tarafından Türkevi’nde düzenenlen yuvarlak masa toplantısında da bazı ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabının ardından BM Genel Merkezi’nde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Sabah Gazetesi