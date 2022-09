Azerbaycanlı gazeteci Nancy Pelosi’ye mektup yazdı: ‘Timsah gözyaşı döktünüz’

Ermenistan ziyaretinde Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulunan ve gözyaşı döken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Dış Medya Meclis Başkanı ve Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Elşad Eyvazlı mektup yazdı. FERHAT LAP ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan’daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan’ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD’yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Heyet, Erivan’da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, “Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz” dedi. AZERBAYCANLI GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN MEKTUP Yaşanan gelişmenin ardından Azerbaycan Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ve KGK Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı bir mektup kaleme aldı. Eyvazlı mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Nancy Pelosi, Sizi Güney Kafkasya’dan selamlıyorum, size siyasi nedenlerle değil, insani hayatımızın çok küçük bir bölümünü aktarmak için yazıyorum. Amerika Birleşik Devletleri gibi dev bir ülkenin Kongre Temsilciler Meclisi Başkanı’nın bölgemize yaptığı ziyaretten çok memnun kalmıştık. Ermenistan’ı ziyaret ettikten sonra sizin Azerbaycan’a da geleceğinizi düşündük. Ancak Ermenistan’daki tek taraflı konuşmanız bizi çok endişelendirdi. Bu açıklamalarınız bizi korkuttuğundan veya bir şeyi değiştireceğinden değil. Kesinlikle hayır, biz Güney Kafkasya’da yaşıyoruz, burası ne Avrupa, ne Amerika, ne Afrika. Bizler, anavatanımızın özgürlüğü için ölebilecek insanlarız. Hayal kırıklığımızın nedeni, böyle bir konuşmayı İran, ya da Rusya resmisinden bekleyebilirdik. Ama dünyanın adalet beklediği ve kendisini demokrasinin beşiği olarak sunduğu Amerika adlı ülkenin çok üst düzey bir yetkilisinin, sadece Güney Kafkasya’da değil, aynı zamanda Kuzey Kafkasya’da da ülkesini gözden kaybetmesidir. ‘AKSİNE MUTLU OLDUNUZ’ Sayın Nancy Pelosi, size bu mektubu yazan kişi, köyü 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında olan Azerbaycanlı bir gazetecidir. Doğduğum Kelbecer ilçesinde hiç bir zaman bir Ermeni yaşamamıştır. Benim onlarca akrabam Ermenistan tarafından öldürüldü. Her zaman Ermenistan tarafından saldırıya uğradık. Ama sizin itiraz sesiniz duyulmadı, aksine mutlu oldunuz. Ermenistan sizin gibi dünyaya sadece kan gözüyle bakan güçler sayesinde bizi köyümüzden kovdu ve en sıradan insanlar gibi de yaşama şansımızdan bizi mahrum etti. 30 yıl sonra Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardı. 82 yaşındaki babamı evimize götürdüm. Ermenistan 30 yıldır işgal altındaki bölgeleri öyle bir harabeye çevirdi ki, babam kendi elleriyle, alın teriyle yaptığı evi, avluyu tanıyamadı. Çünkü her şey yok edilmiş. ‘İNSANLIĞA HAKARET ETTİĞİNİZİN FARKINA VARDINIZ MI’ Hafızanızı biraz harekete geçirmenizi istiyorum. Ayrıca 82 yaşındasınız. Babamla aynı yaştasınız. Siz de onunla aynı kaderi yaşasaydınız, Ermenistan evinizi ve bahçenizi işgal edip harabeye çevirseydi, 30 yıl zorunlu yerinden edilmiş bir hayat yaşasaydınız ne yapardınız? Babamın suçu neydi? Bu konuşmanız onu gösterdi ki, Ermenistan’ın bu günahları hem de sizin adınıza yazılmıştır. Ermenistan’ın bu insanlık dışı eylemlerine karşılık Erivan’da açıklama yaptığınızda vicdanınızda bir acı hissettiniz mi? İnsanlığa hakaret ettiğinizin farkında oldunuz mu? ‘GÜNEY KAFKASYA’DA YAZILI OLMAYAN KURALLAR VARDIR’ Güney Kafkasya’da yazılı olmayan kurallar vardır: 60 yaşından sonra insan asla yalan söylemez, ikiyüzlü olmaz, her şeye gerçek gözüyle bakar, örnek olur. Bu yaşta sizin gibi gerçeklikten uzak olmak bizim için bir hastalık sayılıyor. Bu nedenle Ermenistan’da döktüğünüz gözyaşlarını bir timsahın gözyaşları olarak görüyoruz. Biz barış istiyoruz, sadece Güney Kafkasya’da değil, dünyanın hiçbir yerinde insanların öldürülmesine karşıyız. Siz bu günahlardan yana Allah’ın huzurunda ne cevap vereceğinizi hiç düşündünüz mü? Yazdıklarım sert görünebilir, ancak Ermenistan’da Azerbaycan’a karşı haksız, mesnetsiz görüşleriniz karşısında yine de çok yumuşak. Güney Kafkasya’da işlenen suçlara rağmen kadınlara bir nezaket duyuluyor. Aksi takdirde, mektup daha katı bir biçimde yazılırdı. İnanamıyoruz ki bu yaşta gerçekten bu kadar duyarsız mısınız? Uzak değilseniz sizi işgalden kurtarılmış köyümüze davet ediyorum. Siz hiç evi olmayan bir köy, mezarı olmayan bir mezarlık, ağaçsız bir orman gördünüz mü? Ermenistan benim köyümü böyle bir hale getirdi. 30 yılı aşkın bir süredir on binlerce insanımız Ermenistan’ın vahşetinin kurbanı oldu. Davetimi kabul ederseniz, tüm bunları kendi gözlerinizle göreceksiniz. O halde Ermenistan’da Azerbaycan aleyhine dile getirdiğiniz görüşlere rağmen dünyanın gözüne nasıl bakacaksınız? Utanmayacak mısınız? Cevabınızı bekliyorum…” Sabah Gazetesi