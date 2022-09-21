PATRİK HAZRETLERİ’NE ÇAĞRI

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İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin azınlık topluluklarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın hemen sonrasında, o toplantıda geniş tabanlı istişarelerle sağlanan ortak anlayış doğrultusunda, Resmî Gazete’de seçim yönetmeliğiyle ilgili yeni düzenlemeler yayımlandı. Bu gelişme hem zamanlaması, hem de yarattığı ufuklar itibarıyla son derece önemlidir.

Bu arada geçtiğimiz Cumartesi günü Patrikhanemiz bu konuda bir açıklama yayımladı. İlk bakışta çok normal gibi görünen bu teşekkür açıklaması bizi gerçekten çok şaşırttı. Zira hem Sayın Bakanımız’la yapılan görüşmede, hem de öncesinde İstanbul Valiliği’nde düzenlenen toplantıda Patrik Hazretleri’nin savunduğu yaklaşımlar ve ifade ettiği beklentiler dikkate alınacak olursa, burada gerçekten bir çelişki doğuyor. Hal böyleyken, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet ricaline ifade edilen teşekkürler de samimiyet bakımından soru işaretleri yaratıyor. Bu durum sadece protokoler gerekliliklerle açıklanamayacak boyutlardadır.

Hafta sonunda ERVAB’ın çalışma grubundaki yazışmalarımızda bu konudaki sıkıntılarımızı yönetici arkadaşlarımızla paylaştık. Aynı mecrada bulunan Patrikhanemiz temsilcisi bendenizi itham eden bir yanıt verdi. İfade ettiğimiz sıkıntıların asıl nedeninin, Patrikhane’nin açıklamasında bendenize de teşekkür edilmemiş olmasından kaynaklandığını belirtti. Bu yüzeysel iddia o denli abesle iştigal ki yanıt vermeye değecek nitelikte değil. Ancak Patrikhane’nin böylesine önemli bir konuda kendisine yapılan eleştiriler karşısında polemik yaratarak asıl sıkıntıyı görmezden gelme girişimi gerçekten çok üzücü.

Bugün vardığımız noktada, bilhassa önümüzdeki yaşamsal önem taşıyan seçimlerin öncesinde toplumumuzun bazı gerçekleri bilmesinde kesinlikle yarar var. Bundan çok kısa bir zaman önce cemaat basınımızda yayımlanan çağrımızda değindiğimiz bazı sorunları daha açık bir şekilde toplumumuzun gündemine taşımayı sorumluluk addetmekteyiz. Zira, eğer önümüzdeki seçimleri cemaatimiz açısından bir fırsata dönüştürebileceksek, şimdiden sağlam bir zemin oluşturmak zorundayız.

Sayın Bakanımız’la gerçekleşen görüşmenin hemen sonrasında toplumumuzda görülen ibretlik manzaralarda ne yazık ki Patrik Hazretleri’nin dahli kimsenin dikkatinden kaçmamaktadır. Toplumumuzun birliğinin simgesi olan bu Makam’ın başında bulunan ruhani lider olarak, Patrik Hazretleri’nin varlıklı vakıflarımızın müstakbel yönetim kurullarına yandaşlarını yerleştirme güdüsüyle hareket ettiğini üzüntüyle gözlemlemekteyiz. Köhneleşmiş yapısıyla toplumumuzda uzun zamandır kanayan yara olarak görülen bazı vakıfların, o köhne düzenin simgesi olan mevcut yöneticileriyle girişilen dirsek temaslarının, yürütülen pazarlıkların farkındayız. ‘Dört kişi sizden, üç kişi bizden’ formülleriyle yapılan şaibeli koalisyon pazarlıkları yakışık alıyor mu? Dahası, varlıklı vakıflarımızın taşınmazlarıyla ilgilenen müteahhitlerle Patrik Hazretleri’nin seçim öncesi hangi gerekçelerle bir araya gelme ihtiyacı hissettiğini de anlamakta gerçekten zorlanıyoruz.

Bu toplumun geride kalan yaklaşık yirmi yılda yaşadığı büyük kan kaybı artık bu ‘sizden ve bizden’ kutuplaşmalarını bir tarafa bıraktırmamızı gerektiriyor. Seçimleri cemaatimizde birlik sağlamak, kaynaklarımızı adil, şeffaf ve rasyonel bir şekilde kullanabilecek bir ortam yaratmak adına fırsata dönüştürmek için mücadele veriliyorken, Patrikhanemiz’in izlediği mevcut yol gerçekten kabullenilebilecek gibi değil. Neden bu bir avuç kalmış cemaati bölerek yönetmekte bu kadar ısrarcısınız? Neden birleştiricilikten, kaynaştırıcılıktan bu kadar uzaksınız? Son patrik seçiminde uyguladığınız, uygulattığınız ya da size uygulatılan senaryoları tekrarlama hevesinizin sebebi nedir? Varlıklı vakıflarımızın müstakbel yönetimlerine yandaşlarınızı yerleştirerek iktidarınızı mı perçinleyeceksiniz? Neden geliri olmayan vakıflarımızın geleceğine karşı, bu seçim öncesinde bu denli kayıtsızsınız?

Aslında yakın geçmişe dair bir hafıza tazelemesi şu an girişilen oyunu tüm açıklığıyla gözler önüne sermek için yeterli.

Burada özlemle andığımız rahmetli Harutyun Şanlı ve Patrik Hazretleri, gerçekten iyi bir senaryo hazırlayarak, Karagözyan Yetimhanemiz’in vakıf yönetim kurulu başkanı Sayın Dikran Gülmezgil’le aramızı açmayı başardılar. Daha sonra Has Han konusunda Patrik Hazretleri kendilerine durumdan vazife çıkartarak mektuplar yazdı ve görüşmeler düzenlemeye soyundu. Sonuçta yine ilişkimizin ahengi sabote edildi ve emeline ulaştı. Bu toplumda herkes bendenizin ve Sayın Dikran Gülmezgil’in ilişkilerinde zaman zaman iniş çıkışlar yaşandığını bilir. Ancak bu toplumda herkes hem bendenizin hem de Sayın Dikran Gülmezgil’in cemaati karşılıksız sevdiğini de bilir. Hal böyleyken bugün Karagözyan Yetimhanemiz için de kapalı kapılar arkasında yandaşlardan oluşan bir yönetici grubu hazırlandığını derin bir endişeyle duymaktayız. Orada sağlanan kazanımların karşılığı, kulislerle o kazanımlar için canla başla çalışmış olan yöneticilerin ayağını kaydırmak mı olmalıdır? Nerede vicdan, nerede sağduyu?

Sayın Dikran Gülmezgil, Sayın Erol Ergan gibi saygın isimlerle bu toplumda yıllarca dava arkadaşı olduk. Tabii ki anlaşmazlıklarımız da oldu ama cemaatimiz için özveriden kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız. Bugün girişilen talihsiz tezgahlar, toplumun kaynaklarını domine ederek toplumun üzerinde tahakküm kurmaya çalışan, onun kaynaklarını tasarruf ederken hayırsever nidasına bürünen, ama aslında o kaynakları sömüren suistimalcilerin nüfuz mücadelesinden başka bir şey değildir. Bunlarla iş birliği yapanların hesabını bu toplum mutlaka soracaktır. Tarih önünde vebal altında kalacaklardır. Çevirdikleri dolaplar halkımızın vicdanında asla aklanmayacaktır.

Patrik Hazretleri’ne çağrımız bu kesimlerden ve hizipçiliklerden uzak kalmaları ve bu cemaatin tüm birey ve kurumları karşısında eşit mesafe koruyan bir baba olmaları yönündedir. Kendileri patriklik yemininde bu toplumun kurumlarının çıkarlarını gözetmek için ant içmiştir. O yeminin yolunda her daim kendilerine destek olmaya hazırız. Ancak toplumun kurumlarının çıkarı sadece yöneticilerinin arasına yandaşlar, kafadarlar yerleştirmekten ibaret olamaz.

Saygılarımızla

BEDROS ŞİRİNOĞLU

Չորեքշաբթի, Սեպտեմբեր 21, 2022