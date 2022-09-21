Katolik Kilisesi’nde bir ilk: Flaman rahipler LGBTI+ çiftleri kutsayacak

Roma Katolik Kilisesi’nin eşcinsellerin cinsel ilişkiye girmesini “günah” saymasına rağmen, Belçika’daki Flaman Kilisesi LGBTI+ çiftleri kutsayacağını açıkladı.

Flaman Katolik Kilisesi, “Hiç kimseyi dışlamayan misafirperver bir kilise” hedefi kapsamında bir “Eşcinsellik ve inanç temas noktası” oluşturdu.

Bu adım, eşcinsel ilişkilerin kutsanmasını yasaklayan Vatikan’a karşı doğrudan bir karşı çıkma olarak değerlendiriliyor.

Roma Katolik Kardinali Jozef de Kesel ve Flaman piskoposlarının aldığı bu karar, eşcinsel evliliklerin resmen onaylanması anlamına gelmiyor. Ancak yine de Katolik kilisesi için bir ilk ve çok önemli bir adım.

Flaman Kilisesi LGBTI+ temas noktasının başına, uzu süre Katolik eğitim sözcülüğü yapan Willy Bombeek atandı.

Kendisini “inançlı bir eşcinsel” olarak tanımlayan Bombeek, kilisenin, kendisinden koordinatörlük görevini üstlenmesini istediklerini söyledi.

Bombeek, öncelikli olarak LGBTI+ toplumunun sorunlarını dinleyecek. Kilise koordinatörü, “LGBTI+ bireylere oldukları gibi hoş karşılandıklarını, hiç kimseyi dışlamayan misafirperver bir kilise olduğumuzu açıkça belirtmeliyiz” diyor.

LGBTI+ irtibat noktasının ilk somut önerisi, eşcinsel ilişkileri kutsamak için bir dua hizmeti oldu.

“Tanrı’nın önünde kutsanmış olacaklar”

Bombeek’e göre artık eşcinsel çiftler kilisede, rahipler önünde ilişkilerini kutlayabilecek ve Tanrı’nın önünde kutsanmış olacaklar.

Ancak bu gerçek bir kilise evliliği olmayacak. Katolik inancı, sadece kadın ve erkek arasındaki evliliği “kutsal” saydığı için, Flaman Kilisesi’ndeki dua ve kutsama sırasında “eşcinsel evlilikten” söz edilmeyecek.

Belçikalı piskoposlar, eşcinsel çiftlerin ait olmadıklarını hissettiklerinde incindiklerini ve bu yakınlaşmaya açıklık ve saygı göstermek istediklerini vurguluyor.

Flaman Kilisesi, eşcinsel evliliklerin kutsanması kararının, Papa Francesco’nun “Sevginin Sevinci” belgesinde yazdığı, “Cinsel yönelimi ne olursa olsun, herkes saygı gösterilmesi gerektiği” görüşünü destekler nitelikte olduğunu savunuyor.

Bombeek, “Bence Flaman kilisesinin bunu yapması çok cesurca, Francesko’nun ruhuna gerçekten boyun eğiyorlar. Bu aynı zamanda bütün dünyaya bir sinyaldir” diyor.

Ancak Vatikan İnanç Doktrini Cemaati’ne göre, aynı cinsten evliliklerin kutsanması mümkün değil. Katolik inancına göre, eşcinsellerin cinsel ilişkiye girmesi “günah” olarak kabul ediliyor.

Vatikan’ın doktrin belgesinde, “günahkarın kutsanabileceği ancak günahın kutsanamayacağı” açıkça vurgulanıyor.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Katolik Kilisesi içinde, eşcinsellik ve eşcinsel ilişkilere yönelik bakış açısının değiştirilmesinin gerekli olup olmadığı tartışılıyor.

Lüksemburglu Jean – Claude Hollerich’in başını çektiği önde gelen kardinaller, bu konudaki yaklaşımın artık değişmesi gerektiğini savunuyor.

Flaman psikoposlar, Kasım ayında “Ad Limina” adı verilen geleneksel zorunlu ziyaret kapsamında Vatikan’a gidecek.

Vatikan’ın bu ziyaret sırasında Flaman kilisesine yönelik tavrını açıklaması bekleniyor.

‘Vatikan’dan kopuş’

Ancak İtalya medyasına göre, Flamanların aldığı karar, “Vatikan’dan kopuşun” habercisi.

Çünkü, geçen yıl Almanya Kilisesi, Vatikan ve Alman rahiplerin, eşcinsel ilişkilerin kutsanması çağrılarından hoşnut olmadıklarını açıklamıştı.

Belçika’da LGBTI+ hakları için mücadele eden örgütlere göre, kilisenin kararı memnuniyet verici ancak doğru yönde atılmış olsa da yine de yeterli bir adım değil.

Anvers Psikoposu Johan Bonny, LGBTI+ örgütlerinin eleştirilerine katılıyor ancak yine de bunun büyük bir adım olduğunun altını çiziyor.

Bonny, kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada, kararı şu sözlerle destekliyor:

“Aslında uzun zamandır olan şeyi, yüksel sesle söylüyoruz. Eğer bir çift varsa, iyisiyle kötüsüyle, evet demek isteyen, bağlanmak isteyen iki erkek ya da iki kadın… Biz kimiz ki bunu reddedeceğiz?”

BBC