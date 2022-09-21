İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Roma, Bizans ve Helenistik Dönemleri’ne ait 34 bin 550 adet tarihi eser sikke ele geçirdi.
EMİR SOMER
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi’nde “Tarihi Eser” operasyonu düzenledi.
Anadolu İlleri’nden toplanan ve Roma, Bizans ile Helenistik Dönemleri’ne ait olan sikkelerin İstanbul’a getirileceğini tespit eden İstanbul Kaçaklılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; söz konusu tarihi eserlerin sevkiyatının yapıldığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. İki kaçakçı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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