İstanbul’da tarihi eser operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Roma, Bizans ve Helenistik Dönemleri’ne ait 34 bin 550 adet tarihi eser sikke ele geçirdi.

EMİR SOMER

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi’nde “Tarihi Eser” operasyonu düzenledi.

Anadolu İlleri’nden toplanan ve Roma, Bizans ile Helenistik Dönemleri’ne ait olan sikkelerin İstanbul’a getirileceğini tespit eden İstanbul Kaçaklılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; söz konusu tarihi eserlerin sevkiyatının yapıldığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. İki kaçakçı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi