Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenistan’ın barış istemediğini ve hala intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz” ifadelerini kullanarak, “Kimsenin çağrısı, hiçbir beyanı, hiçbir girişim bizi durduramaz. Toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Ağustos’ta Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev’in Laçın ilini ziyaret ederek Laçın Uluslararası Havalimanı’na gidecek olan 2 bin 400 metre uzunluğundaki tünelin yapımını incelediği ve Laçın şehrinin merkezine Azerbaycan bayrağını göndere çektiği belirtildi. “LAÇIN’IN KURTULUŞU HER ZAMAN TARİHTE KALACAK” Aliyev, “Biz Laçın şehrini geri aldık. Bu tarihi bir olaydır. Laçın’ın kurtuluşu her zaman tarihte kalacaktır. Bugün Laçın şehrinde, şehrin merkezinde, Azerbaycan bayrağını kaldırdım. Bu bayrak sonsuza kadar burada dalgalanacak” dedi. “HER KÖYDE VE ŞEHİRDE ERMENİ VANDALİZMİNİN İZLERİ VAR” Laçın’ın Ermenistan’ın işgalinde kalan diğer tüm yerleşim yerleri gibi Ermenilerin vandalizminin izlerini taşıdığını ifade eden Aliyev, “Ermeni vandalizminin tezahürleri her köyde, her şehirde var. Ağdam şehri tamamen Fuzuli’nin yanı sıra Cebrail şehrinin tüm köyleri de yerle bir edildi. Laçın şehri de dahil olmak üzere bazı yerlerde Ermeniler yasadışı yerleşimler gerçekleştirdiler, Ermenistan’dan ve çoğunlukla yurtdışından, Suriye ve Lübnan’dan Ermeni kökenli insanlar getirdiler. Bu bir savaş suçudur, tüm uluslararası sözleşmelerde savaş suçu olarak kabul edilmiştir ve bu suç dünya toplumunun gözlerinin önünde gerçekleşmiştir” diye konuştu “ŞEHİTLERİMİZİN CANLARI VE KANLARI PAHASINA BU TOPRAKLARDAYIZ” Laçın şehrinin büyük bir bölümünün tamamen yıkıldığını ve tahrip edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ancak yine de, bazı yerlerde yasadışı yerleşim gerçekleştirildi. Dünya toplumu, Bu konuyla doğrudan ilgilenen Minsk Grubu Eşbaşkanları da dahil olmak üzere, sadece görmezden geldiler. Ancak, tarihi, kadim Azerbaycan toprağımız Laçın’in Ermenileştirildiğini, burada kaçak yerleşim yapıldığını görüyordular. Ama sanki kabul etmişler gibi görmezden geldiler. Biz Azerbaycan halkı buna asla razı olamayız. Her zaman, topraklarımızda ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına asla izin veremeyeceğimizi söyledim. Kahraman asker ve subaylarımızın sayesinde, bugün şehitlerimizin canı ve kanı pahasına bu topraklardayız” dedi. “ERMENİSTAN BARIŞ İSTEMİYOR, HALA İNTİKAMCI FİKİRLERLE YAŞIYOR” İkinci Karabağ Savaşı’nın Ermenistan’ın tam mağlubiyetiyle sonuçlandığını belirten Aliyev, “İkinci Karabağ Savaşı’nda Ermeni ordusunun tamamen darmadağın edilmesiyle sonuçlandı ve muzaffer Azerbaycan ordusu kendi topraklarını işgalden kurtardı. Nihayet bunun onlara ders olacağını düşündük. Çünkü Ermeni ordusu tamamen yok edilmiştir. Savaş sırasında 10 bin firarisi olan bir ülke, ne fiziki ne de manevi olarak savaş gücüne sahip değil. Savaştan hemen sonra onlara barış teklif ettik. Bu, dünya harp tarihinde belki de ender olaylardan biridir. Topraklarımız 30 yıl işgal altında kalsın, insanlarımız acı içinde yaşasın, tarihi ve dini anıtlarımız tahrip edilsin, şehirlerimiz yıkılsın, bir milyondan fazla mayın döşensin ancak bunlara rağmen biz barış teklif ettik. Ancak hala Ermenistan’ın barış istemediğini, intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz. Sınırların belirlenmesi sürecini başlatmayı teklif ettik. Yaklaşık bir yıllık bir süre boyunca bunu uzattılar. Şimdi ise bu süreç başlamış olsa da, tamamen formalite niteliği taşıyor, herhangi bir müzakere yok, haritalarla ilgili bir müzakere yok. Biz bütün haritaları hazırladık. Hem 20. yüzyıl haritaları hem de önceki dönemin haritalarını. Sınırların belirlenmesine yönelik çalışmalar bu haritalara göre yapılmalıdır” dedi. “2023’ÜN SONUNDA HEM DEMİRYOLUNU HEM DE KARAYOLUNU ERMENİSTAN SINIRINA KADAR GETİRECEĞİZ” Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanması için Azerbaycan’ın 5 temel maddeni Ermenistan’a sunduğunu vurgulayan Aliyev, “Sözle bunu kabul ettiler ama pratikte göremiyoruz. Yine oyalama taktiği. Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020’de imzalanan kapitülasyon anlaşmasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Karabağ’dan çekilmek zorundaydı. Hala tam olarak çekilmediler. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ana kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin birleşmesini sağlayan bir koridor sağlaması gerekiyordu. Bugüne kadar ne koridor verildi, ne de koridorun güzergahı belirtildi. Hiç bir çalışma yapmadılar. Biz ise Zengilan’a kadar demiryolu hattı inşa ettik. Zengilan’a giden yolu biz yaptık. Önümüzdeki yılın sonunda hem demiryolunu hem de karayolunu Ermenistan sınırına kadar getireceğiz. Ancak Ermenistan topraklarında hiçbir şey yapılmıyor ve görünüşe göre hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Hala oyalıyorlar” dedi. “KİMSENİN ÇAĞRISI, HİÇBİR BEYANI, HİÇBİR GİRİŞİM BİZİ DURDURAMAZ” Sadece Laçın iline Ermenistan tarafından bin 400’den fazla yeni mayın döşendiğini belirten Aliyev, “Bu mayınlar 2021’de yani savaştan sonra gömüldü. Bu Azerbaycan’a karşı açık bir terör eylemidir. Savaştan sonra mayın patlaması sonucu 240’tan fazla Azerbaycan vatandaşı ya öldü ya da ağır yaralandı. Yani bize karşı savaş devam ediyor, insanlarımız ölüyor. Ermenistan’ı bu kirli işlere son vermesi için defalarca uyardık. Sonuç olarak 13 Eylül’de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar dersini aldı. Umarım bu onlara bir ders verir. Çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin çağrısı, hiçbir beyanı, hiçbir girişim bizi durduramaz. Toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz. Sınırdaki mevzilerimiz, herhangi bir Ermeni provokasyonunu öngörmemize ve gerekli önlemleri almamıza olanak sağlıyor. Murov Dağı’ndan Araz Nehri’ne kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırında elverişli konumlardayız. Bu mevziler bize hem askeri bir avantaj hem de önemli iletişim hatlarının kontrolü de dahil olmak üzere geniş bir alan üzerinde kontrol imkanı veriyor” dedi. “BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMAK İSTİYORUZ” Azerbaycan-Ermenistan sınırında 13 Eylül’de çıkan çatışmalarda yine şehitler verdiklerini ifade eden Aliyev, “Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Allah gazilerimize şifa versin. Allah şehitlerimizin yakınlarına sabır versin. Ama bilsinler ki, şehitler vatan uğruna şehadete yükseldiler. Savaş istemiyoruz, istemedik. Bu yüzden yaklaşık 30 yıldır müzakere masasında kaldık. Bu nedenle, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermenistan ile bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz” dedi. “ERMENİSTAN İYİ DÜŞÜNMELİ” Ermenistan’ın Azerbaycan’a kışkırtma devam ederse layıkıyla bir karşılık alacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Aliyev, “Bugün Ermenistan iyi düşünmelidir. Hiç kimse bizimle ültimatom dilinde konuşamaz ve kimseye güvenmemelidirler. Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin bizi durduramayacağını bir kez daha söylemek istiyorum. Hakkın, adaletin, uluslararası hukuka dayalı toprak bütünlüğümüzü koruyoruz ve restore ediyoruz. Bayrağımızı Laçın’ın merkezinde dalgalandırmaktan gurur duyduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu bayrak sonsuza kadar burada dalgalanacak. Sonsuza kadar burada yaşayacağız. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan” dedi. Cumhuriyet Gazetesi