Halk müziğinin öncülerinden Ruhi Su, ölümünün 37’nci yılında anıldı

Halk müziğimizin öncülerinden, aynı zamanda da bir Opera sanatçısı olan Ruhi Su, ölüm yıldönümünde Kadıköy Süreyya Operası’nda anıldı.

20 Eylül 1985’te hayatını kaybeden halk müziğimizin öncülerinden, aynı zamanda da bir Opera sanatçısı olan bas-bariton Ruhi Su, 37. ölüm yıldönümünde İstanbul Kadıköy Süreyya Operası’nda anıldı.

Süreyya Operası’nda yapılan etkinlikte, türküler ve aryalar seslendirildi.

Şefliğini Haluk Polat’ın ,sunumu ise Orhan Aydın’ın üstlendiği etkinlikte, solist sanatçı Göktuğ Alpaşar, Su’nun yer aldığı operalardan aryalar ve Nursel Dinler Yazman, Haluk Tolga İlhan , Ufuk Karakoç ve Ruhi Su Dostlar Korosu tarafından türküler seslendirildi.

RUHİ SU KİMDİR?

Mehmet Ruhi Su, 1912 yılında Van’da doğdu. Anne ve babasının kim olduğunu Ruhi Su kendisi de bilmediği gibi haklarında hiçbir bilgi de yoktur. Oğlu Ilgın Ruhi Su, “Babamın 1912’de Van’da doğması, öksüzler yurdundan gelmesi, bugüne kadar hiçbir akrabasının çıkmaması düşünüldüğünde Ermeni olma ihtimali hayli yüksek” demiştir. Çocukluğunun büyük bir bölümünü evlatlık olarak verildiği yoksul bir ailede ve daha sonra da Adana Öksüzler Yurdu’nda (Darül Eytam) geçirdi.

Adana Öğretmen Okulu’nda okurken, Ankara’ya Müzik Öğretmen Okulu’na (Musiki Muallim Mektebi) girmeyi başardı. Adana Öğretmen Okulu’ndayken aşık olduğu ebe-hemşire olarak çalışan Münire Sevim isminde bir kadınla evlendi.

942’de Ankara Devlet Konservatuvarını’nın Şan bölümünü bitirdi. Aynı yıllarda sırasıyla Ankara Cebeci İkinci Ortaokulu’nda ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde müzik öğretmenliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na seçildi. Konservatuvarın opera bölümünde de okudu ve daha sonra da Devlet Operası’nda çalıştı. Devlet Operası sanatçısı olarak, Bastien Bastienne, Satılmış Nişanlı, Madame Butterfly, Fidelio, Tosca, Yarasa, Aşk İksiri, Rigoletto, Figaro’nun Düğünü, Maskeli Balo ve Konsolos gibi operalarda rol aldı.

BirGün Gazetesi