Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın isim sponsoru Çağdaş Faktoring oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımızın forma isim sponsoru Çağdaş Faktoring oldu. Kulübümüz ile Çağdaş Faktoring arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız’ın oyuncuları, idari ve teknik kadro ile birlikte tam katılım gösterdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olma hedeflerini öne koyduklarını belirterek, bu yolda sponsorlukların çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Başkan Dursun Aydın Özbek’in açıklamaları şu şekilde:

Değerli basın mensupları, bizi izleyen değerli Galatasaraylılar. Hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Galatasaray Spor Kulübü ile Çağdaş Faktoring, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın isim hakkı sponsorluğu imzalayacak. Onun için buradayız.

Çağdaş Faktoring’in sahibi, değerli dostum Sayın Dikran Gülmezgil’e teşekkür ediyorum. Kendisi Yönetim Kurulu Üyemiz. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray’ın ihtiyaç duyduğu her yerde Dikran Gülmezgil var. Kadın Basketbol sponsorluğunda Dikran Bey hazırdı. Ada’da çağrı yaptık. Galatasaray Adası’nın üyelere hizmete açılması için Yönetim Kurulu Üyelerine çağrı yaptım. En önemli bağışçılardan biri sevgili Dikran Gülmezgil oldu. Dolayısıyla kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray’a verdiği destekleri sürdüreceğine son derece eminim.. Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, geçmiş yıllarda Avrupa şampiyonu oldu. Bundan sonra da benzer şekilde başarılarını sürdürmek için Çağdaş Faktoring ile isim sponsorluğu anlaşması çerçevesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na desteğimizi sürdüreceğiz.

Önümüzdeki sezonun bitişi 2023’e denk geliyor ve cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray’ın bir hedefi var. Spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olma hedefini ön planda tutuyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bu manada özellikle amatör sporlar için sağlanacak sponsorluk hizmetleri son derece önemli. Çağdaş Faktoring’e, çalışanlarına, sevgili dostum Dikran Gülmezgil nezdinde, bizim bu hedefimize götürecek desteği verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum.

“CUMHURİYETİN 100. YILINDA BAŞARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil’in açıklamaları ise şu şekilde:

Sayın Başkanım, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Çağdaş Faktoring olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takımımızın isim sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Çağdaş Faktoring ülkemizdeki ilk faktoring şirketlerinden birisi. Yaklaşık 30 seneden beri faaliyet gösterdiğimiz alanda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesi için çalıştık. Şimdi de Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın büyümesine katkıda bulunmak için bu imza töreni ile ilk adımı atıyoruz. Sahip olduğumuz şirket, kültürü ve başarı geleneğinin Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın kimliğiyle uyum sağladığına inanıyoruz.

Sayın Başkanımızın belirttiği gibi cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaşmak için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Şahsıma dair güzel sözlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray’ın ihtiyaç duyduğu her yerde kulübümüzün emrine amade olmaya devam edeceğiz. Herkes katılım için teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

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https://www.galatasaray.org/haber/basketbol/kadin-basketbol/galatasaray-kadin-basketbol-takiminin-isim-sponsoru-cagdas-faktoring-oldu/51741