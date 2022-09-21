Ermenistan’da savaşta ölen askerlerin yakınlarından protesto

Geçtiğimiz hafta Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında, Azerbaycan’ın topçu ateşiyle başlayan çatışmaların yarattığı ağır atmosfer sürerken Ermenistan Bağımsızlık Günü’nü kutluyor. Kutlamalar sırasında hayatını kaybeden askerlerin yakınları Başbakan Paşinyan’ı protesto etmek isteyince güvenlik güçleri sert biçimde müdahale etti.

Başbakan Paşinyan, 21 Eylül’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 31. yıldönümü vesilesiyle ‘Yerablur’u ziyaret edip açıklama yaptı. Ziyaret öncesi alana sevk edilen özel güvenlik güçleri, askeri mezarlıkta bekleyen hayatını kaybetmiş askerlerin ebeveynlerine sertçe müdahale etti ve alandan uzaklaştırdı.

Ölen askerlerin ebeveynlerinin avukatı Vahan Hovhannisyan düzenlediği basın toplantısında, ‘Yerablur’ askeri panteonundan 44 günlük savaşta öldürülen askerlerin 40 ebeveyninin gözaltına alındığını duyurdu.

Ağırlıklı olarak 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı esnasında hayatını kaybetmiş askerlerin ebeveynlerinden oluşan grubun, Başbakan Paşinyan ve hükümet üyelerinin bağımsızlık günü için planladıkları Panteon ziyaretini engellemek için geceden beri mezarlıkta nöbet tuttuğu belirtildi.

Basın toplantısı düzenleyen avukatları Hovhannisyan, polisin ebeveynleri gözaltına almak için şiddet kullandığını, sürükleyip yaraladığını açıkladı. Avukat, “Veliler şokta. Bir süre sonra polisin hukuka aykırı uygulamalarına itiraz edecekler” dedi.

“Bilinçli Yurttaşlar Birliği” adlı sivil toplum örgütü, ‘Yerablur’da yaşananların Anayasa’yı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve Ermenistan mevzuatının çok sayıda maddesini ihlal ettiğini vurgulayarak, olayla ilgili rapor hazırlayacağını duyurdu.

Anma

Polis müdahalesi sonrası Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Parlamento Başkanı Alen Simonyan, diğer yetkililer Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 31. yıldönümü münasebetiyle Yerablur askeri panteonunu ziyaret etti.

Başbakan Paşinyan, Vazgen Sarkisyan ve Andranik Ozanyan’ın mezarlarına ve ülke için hayatını kaybeden askerlerin anıta çelenk bıraktı.

Agos