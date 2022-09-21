18. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sahipleri belli oldu￼￼

Ülkemizde ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, İzmir’deki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaların özendirilerek ödüllendirilmesini, tanıtılmasını ve bu yolla koruma bilincinin yaygınlaştırmasını hedefleyerek olumlu örneklerin çoğalması adına 2003 yılından beri düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Programı Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandı.

Ödül Komitesi tarafından ön elemeyi geçen başvurulardan; Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde toplam otuz bir başvuru ödüle değer bulundu.

2022 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü’nde ödüle değer on bir başvuru damgasını vurdu. Programın hedefleri arasında yer alan çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir kategori olarak değerlendirdiği bu kategoriye yoğun katılım dikkat çekti.

Kemeraltı’nda yer alan Ets Hayim Sinagogu, ‘Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım’ ödülüne layık görüldü. Selim Bonfil, Siren Bora, Nesim Bencoya çalışmalarıyla ödüle layık görülen isimlerden bazıları olurken ödüle hak kazanan diğer çalışmalar söyle sıralandı:

TARİHİ YAPIDA YAŞAM KATEGORİSİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:

Yavuz Kitabevi (Kemeraltı)

TARİHİ YAPIDA YAŞAM ÖDÜLÜ

Meydan Kahvesi (Birgi)

Macide ve İsmail Çakar Evi (Birgi)

Sacide ve Rüştü Sevgel Evi (Birgi)

Palombo Ticaret (Kemeraltı)

Kadriye Yağcı (Kemeraltı)

TARİHİ MEKÂNDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI KATEGORİSİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Hasan Hüseyin Öter – Körüklü Çizmeci (Tire)

TARİHİ MEKÂNDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI ÖDÜLÜ

Bayram Senver – Dokumacı (Birgi)

Hasan Ergenay – Bıçakçı (Kemeraltı)

Erdoğan Akıner – Terzi (Tire)

ÖZGÜN İŞLEVİN KORUNDUĞU ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ

Ets Hayim Sinagogu (Kemeraltı)

Elif Kocabıyık ve Daniele Savasta Evi (Kemeraltı)

TARİHİ ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ

Uluç Hanhan – ‘İzmir Körfezi Batıkları’ Kitabı

Selim Bonfil – ‘Foto Gagin Gözüyle İzmirli Yahudiler ve Karataş’ Fotoğraf Projesi

Yaşar Ürük – Bilimsel Tarih Araştırmalarından 16 Parçalık Seçki

Siren Bora – Yahudi Kültürüne Yönelik Tüm Yayınları

Yılmaz Göçmen – ‘Yüz Yıllık Notalar’ Kitabı

Nesim Bencoya – Sefarad Kültür Festivali

Saadet Erciyas – İzmir Ah! Tarık Dursun K’nın Semtleri (Kabartma Harflerle -Braille Alfabesi- Basılmış Kitap)

Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar – ‘Kent ve Bellek: Semt Semt İzmir’ TV Programı

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS KONULU OKUL PROJELERİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

Anafartalar İlkokulu – ‘İzmirim, Tarihim, Maketim’ İzmir Tarihi Mekân Maket Yarışması

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi – Gölgede Kalmış İzmirli Bir Yurtsever Rahmetullah Efendi (Çelebioğlu)

SÜGEP Akademi ‘Modern İzmir’den Bir Hafıza Mekan Örneği’

İTÜ Geliştirme Vakfı ‘Manilerle El Dokumalarımız’

İzmir Özel Çakabey Ortaokulu ‘Kültürel Mirasımızı Korumaya Katkımız: Karabel Kaya Kabartması İncelemesi’

UKEB Okulları ‘Geçmişin Parçaları Günümüzde Birleşirse’

Buca Bilsev Koleji ‘Buca’nın Kültürel Mirası’

Uğur Okulları ‘Nazar Boncuğunun Gizemli Yolculuğu’

İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi ‘İzmirli Örnek Cumhuriyet Kadını Ayşe Mayda’

İzmir TED Koleji ‘Saklı Kalmış Bir Değer İzmir Klazomen Karantina Adası’

Özel İzmir Amerikan Koleji ‘Kemerlatı’nı Gezi-yorum’

https://www.salom.com.tr/haber/123302/18-tarihe-saygi-yerel-koruma-odulleri-sahipleri-belli-oldu