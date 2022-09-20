‘Mantı Postası’ yayında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali kapsamında, İstanbul Bienali, Hrant Dink Vakfı ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı işbirliğiyle hazırlanan ‘Mantı Postası’ yayını, 13 Eylül itibariyle okuyucuyla buluştu. Mantı Postası’nın tanıtımı 17. İstanbul Bienali küratörlerinden Amar Kanwar, Bienal Direktörü Bige Örer, IKSV ekibi ve Bienale katkıda bulunanların katılımıyla Hrant Dink Vakfı’nda yapıldı.

Mantı Postası, ilhamını 2019 yılında Hrant Dink Vakfı tarafından Kayseri’de yapılması planlanan “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”nın önce Kayseri Valiliği, ardından İstanbul’da yapılmasının Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasından sonra, bir tepki ve eylem biçimi olarak ortaya çıkan ‘Kayseri Mantı Festivali’nden alıyor.

Bilimsel bir konferansla konuşulması yasaklanan Kayseri’yi anmanın farklı bir yolu için yörenin ünlü yemeği “Kayseri Mantısı”ndan yola çıkılan festivalde, 500’ün üzerinde kişinin katıldığı, birlikte mantı hamurunun yoğurulup açıldığı, farklı çeşitlerde mantının pişirildiği ve afiyetle yenildiği bu festivalde, Kayseri yemekleri üzerine bir sohbet ve Kayseri ve Kapadokya bölgesinden halk şarkılarının olduğu bir canlı müzik dinletisi eşlik etti.

‘Mantı Postası’ ise üç sayılık çevrimiçi bir yayından ve bu çevrimiçi üç sayıdan seçkiyle oluşturulan bir matbu edisyondan oluşuyor. Teması dayanışma olan Eylül sayısının katkıda bulunanları arasında Fethiye Çetin, Levon Bağış, Takuhi Tovmasyan, Güneş Terkol, Zafer Yenal, Gaye Boralıoğlu, Özge Samancı, Ohanneş Şaşkal, Sibel Cuniman Pinto ve Kırkayak Kültür yer alıyor. Mantı Postası’nın matbu edisyonunu bienal mekanlarından ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan ücretsiz olarak alabilir, çevrimiçi sayılara ise www.mantipostasi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

‘Mantı Postası’nın Ekim ayında yayınlanacak çevrimiçi 2. sayısına eşlik eden yan etkinlik ise 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan “Kayseri Mantı Festivali” olacak. Festival yine evinde, Hrant Dink Vakfı binasında saat 11:00 – 18:00 saatleri arasında herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

Agos