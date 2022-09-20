Kraliçe Elizabeth için İstanbul’da dua

Ekümenik Patrik Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Süryani Kadim Patrik Vekili Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Latin Kilisesi’nin İstanbul’daki Papalık Temsilcisi Episkopos Mons. Massimiliano Palinuro 18 Eylül Pazar günü “Kraliçe Elizabeth’in ruhunun esenliği için” dua etti.

Türkiye Ermenileri Patrikilği konuya dair bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“Büyük Britanya Kraliçesi merhum Elizabeth II’nin ruhunun esenliği için, 18 Eylül 2022 Pazar, öğleden sonra, İngiliz Konsolosluğu St. Helen Şapeli’nde kiliseler arası bir anma töreni düzenlendi.

İstanbul’daki İngiliz Konsolosluğu ile iş birliğinde düzenlen tören, Anglikan Kilisesi din görevlisi Rahip Ian Sherwood tarafından yönetildi.

Törene, Rum Ortodoks Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri, Ermeni Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri, Süryani Kadim Patrik Vekili Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Latin Kilisesi’nin İstanbul’daki Papalık Temsilcisi Episkopos Mons. Massimiliano Palinuro katıldılar. Ruhani Önderimize Rahip Hovagim Seropyan ve Ayinler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan refakat etti”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 8 Eylül Perşembe günü 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth için 19 Eylül Pazartesi günü cenaze töreni düzenlendi.

Agos