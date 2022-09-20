Kapadokya’daki yol çalışması tepkilere rağmen sürüyor

Arkeolojik ve doğal sit alanı statüsü olan Nevşehir sınırları içerisindeki Kapadokya’da süren yol çalışması nedeniyle, başta peri bacaları olmak üzere kültürel varlıklar ve ekosistem tehlikede.

Fotoğraflar: Kapadokya Çevre Platformu.

Karma Miras Alanı olarak Göreme Millî Parkı ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya’da büyük tahribata neden olan yol çalışması ekoloji örgütlerinin, sanatçıların ve halkın tepkilerine rağmen devam ediyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı’na ait iş makinelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede başta peri bacaları ve yeraltı kiliseleri olmak üzere kültürel varlıklar tehdit altında.

Kapadokya Çevre Platformu’nun bugün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gündeme gelen yeni gelişme ise, yol çalışmasının yapıldığı arazide tarihi iki kilisenin daha olduğunun fark edilmesi.

Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak’ın çektiği videoda, kiliselerin olduğu bölgenin hemen arkasında yol çalışmasının dozerlerle devam ettiği ifade edildi.

Kapadokya Çevre Platformu, görüntülerle ilgili şöyle dedi:

“Dünya mirası Kapadokya birkaç kişinin hırsı ve cehaletine kurban mı edilecek?”

Göreme'de 2 yeni kilise daha keşfedildi.

Mükremin Tokmak, eşsiz eserlerin bulunduğu tepenin hemen arkasındaki yol çalışmasının, bu tarihi ve doğal yapıları tehdit ettiğini anlatıyor.

Dünya mirası Kapadokya birkaç kişinin hırsı ve cehaletine kurban mı edilecek?#KapadokyayaDokunma pic.twitter.com/aDekLEywD2 — Kapadokya Çevre Platformu (@CevreKapadokya) September 20, 2022

Bakan: Kültürel varlıklar korunuyor

Dün (19 Eylül) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise NTV’de yayınlanan Seda Öğretir ile Özel Röportaj programında Kapadokya ile ilgili açıklamalarda bulunarak peri bacalarının zarar gördüğü iddiasını reddetti.

Ersoy, yol çalışmasıyla peri bacalarının değil, kaçak yapıların yıkıldığını ve yeni yol sayesinde kültürel varlıkların korunduğunu söyledi.

Bölge halkı ise olayın kaçak yapılarla ilgisi olmadığını, Ortahisar ve Göreme arasında kurulmak istenen doğalgaz hattı için iki aydır söz konusu yol çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

Tarkan: İnanılır gibi değil

14 Eylül’de peri bacalarının zarar gördüğü bir videoyu paylaşan sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek şöyle demişti:

“Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı.”

Kapadokya gibi olağanüstü güzellikte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bir doğal ve kültürel değerimizi bile rant için harcayabiliyorlar. İnanılır gibi değil. Bu çalışmalar acilen durmalı ve Kapadokyamıza dokunulmamalı. #Kapadokya #KapadokyayaDokunma pic.twitter.com/MGrsXRSIrj — Tarkan (@tarkan) September 14, 2022

(TY)

bianet