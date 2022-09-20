Kaliforniya “insan gübreleştirmeyi” yasallaştırdı

Josh Marcus

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, “insan gübreleştirme” olarak bilinen ve savunucularının cenazelerin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olacağını söylediği bir defin işlemini yasallaştırdı.

İnsan gübreleştirmede ceset, talaş gibi biyolojik olarak çözünebilen malzemelerle doldurulmuş yeniden kullanılabilir paslanmaz çelik bir kaba konuyor. 30 ila 45 gün sonra, ceset tamamen çözünerek besin açısından zengin toprağa dönüşecek ve diğer kullanımların yanı sıra sevdiklerine verilebilecek veya arazi koruma çabalarına bağışlanabilecek.

Savunucuları, Kaliforniya valisi Gavin Newsom’ın pazar günü Meclis Yasa Tasarısı 351’i imzalayarak yasallaştırdığı bu tekniğin geleneksel tabutla gömme ya da yakma işlemlerinden daha sürdürülebilir olduğunu söylüyor. Ölü yakmanın tersine atmosfere karbon salımını önlüyor ve geleneksel bir defin işleminin aksine, herhangi bir mumyalama kimyasalı veya parçalanamayan çözünmeyen tabutların gömülmesini içermiyor.

Yasa tasarısının yazarı, meclis üyesi Cristina Garcia yaptığı açıklamada, “Meclis Yasa Tasarısı 351, Kaliforniya sakinleri için daha çevre dostu ve defin için başka bir seçenek sunacak” dedi.

İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi çevremiz için çok ciddi tehditler oluştururken bu, atmosferimize salım katkısında bulunmayacak alternatif bir nihai bertaraf yöntemi.

Colorado, Oregon ve Vermony gibi diğer eyaletler bu uygulamaya halihazırda izin veriyor. Bazı dini gruplar, ahlaki sorunları gündeme getirdiğini savunarak insan gübreleştirmeye karşı çıkıyor.

Kaliforniya Katolik Konferansı, SF Gate’e yaptığı açıklamada, insan gübreleştirmenin “ölen kişiden talihsiz bir ruhani, duygusal ve psikolojik uzaklaşma” yarattığını söyledi.

Ayrıca, gübreleştirme işleminden sonra insanların kalıntılarının nasıl dağıtılacağı konusundaki endişelerini de dile getirdi.

Konferans, toprağın kamuya açık bir alanda kullanılması halinde, “insanların bilgileri dışında insan kalıntılarının üzerine basma riskinin bulunduğunu, aynı alana tekrar tekrar serpilmesinin ise toplu mezarla eşdeğer olduğunu” ekledi.

Kaliforniya’daki yasa, ailenin rızası olmadan farklı kalıntı gruplarının tek bir toprak birikintisinde birleştirilmesini önlemek gibi bazı güvenceler içeriyor.

Colorado gibi diğer eyaletler daha da ileri giderek gübreleştirilmiş kalıntıların satışını veya insan tüketimi için gıda yetiştirmede kullanılmasını yasaklıyor.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar

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