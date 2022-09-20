Belçikalı piskoposlar eşcinsel evliliğe onay vererek Vatikan’a meydan okudu

Belçika Piskoposlar Konferansı’nın internet sitesinde yayımlanan bildiride, çiftin aile ve arkadaşlarının önünde edilecek dua ve son kutsamayı içeren dini tören adetleri sıralandı.

Ayrıca eşcinsel Katolik Willy Bombeek de LGBTQ+ Katoliklere yönelik davranışları denetlemek üzere ek personel olarak atandı.

Belçikalı piskoposların bu bildirisi, Vatikan’ın Mart 2021’de eşcinsel birlikteliklerle ilgili benimsediği duruşa doğrudan çelişki oluşturuyor.

Vatikan bu duruşu açıklarken, adil olmayan bir ayrımcılık türü olmasını amaçlamadığını, daha ziyade kutsal evlilik ve onu kutsayan dini törenlerin aslını hatırlatmak niyeti taşıdığını ileri sürüyor.

Papa Francis’in duruşu

Papa Francis, LGBTQ+ toplumuna karşı seleflerine göre daha açık bir tutum sergiledi. Papa, Temmuz 2013’te seçilmesinin hemen ardından Tanrı’yı arayan ve iyi niyetli olan eşcinsel kişileri “yargılama” konumunda olmadığını ifade etmişti.

Papa ayrıca eşcinsel birliktelikleri desteklemiş ve eşcinsellerin “Tanrı’nın çocukları olduğunu ve aile kurma hakkı bulunduğunu” belirtmişti.

Buna karşı Papa Francis, eşcinsel cinsel ilişkileri günahkar olarak kabul eden ve bağışlamayan Katolik öğretileri sürdürüyor.

Belçikalı piskoposlar isyanda mı?

Vatikan basın bürosundan Belçikalı Flaman piskoposların bildirisi konusunda henüz bir yorum yapılmadı.

Öte yandan Flaman piskoposlar, kararlarının Vatikan’a karşı bir başkaldırı niyeti taşımadığını belirtti. Piskoposların sözcüsü Geert de Kerpel, Reuters’a yaptığı açıklamada, karar için “İlk ve öncelikli olan pozitif mesaj” dedi.

Flaman piskoposların bu girişimi Amerika Birleşik Devletleri’nde de destek buldu. ABD merkezli Katolik LGBTQ+ grubu New Ways Ministry icra direktörü Francis DeBernardo bir bildiri yayımlayarak, “Bu piskoposlar sevgiyi sevgi olarak tanıdı. Sevgi cinsel davranıştan çok daha önemlidir ve sevgi kilisenin her zaman kutsaması gereken bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Euronews