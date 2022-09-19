‘Karabağ’ı çekim merkezi yapalım’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ‘Dostluk Nişanı’ ile ödüllendirildi. ANKARA İHA – Nişanı, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov düzenlenen törenle takdim etti. Tarımdan turizme… Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na üye ülkelerin iş insanları olarak Karabağ’ın imarı için Şuşa’da buluştuklarını belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgenin gelişmesi, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. İş birliği ve destek mesajımız için Karabağ sembol şehri Şuşa’daydık. Şimdi Karabağ’ı ve Şuşa’yı da Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi parlayan bir yıldız yapmak bizim elimizde. Hiç şüphesiz, Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. İşgalden kurtarılan bölgelerde yapılan yeni yollar lojistik imkanlarını genişletecek. Tarımdan, turizme, gıdaya, sanayiden bilişime kadar, Karabağ’ı bir çekim merkezi yapmalıyız.” Milliyet Gazetesi