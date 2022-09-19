“IŞİD’in kitabını yazdım ama Azeri askerlerin Apetyan’a yaptıklarını görmeye dayanamadım”

Azerbaycan askerleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen video tartışmalara neden oldu. Söz konusu videonun Jermuk’ta öldürülen 3 çocuk annesi Ermenistan askeri Anush Apetyan’ın (36) cansız bedeninin bozulduğuna dair görüntüler içerdiği bildirildi. Ermenistan yetkilileri, Anush Apetyan’a yapılanları savaş suçu ve vahşet olarak niteledi.

Konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan France 24 muhabiri Achren Verdian, “Anush Apetyan, 36 yaşında, 3 çocuk annesi. #Jermuk yakınında öldü. Güldüklerini duyduğumuz bir video yayınlayan Azerbaycan askerleri tarafından tecavüze uğradı (bacakları ve parmakları kesildi, gözleri oyuldu)” dedi.

Anush Apetyan, 36 ans, mère de 3 enfants. Morte en défendant la frontière #arménienne près de #Jermuk. Violee puis démembrée (jambes et doigts coupés, yeux arrachés) par des soldats #azerbaïdjanais qui ont posté une vidéo sur les RS dans laquelle on les entend rire. #WarCrime pic.twitter.com/5G7Ru6MOSP — Achren Verdian (@AchrenVerdian) September 17, 2022

Araştırmacı yazar Hamide Rencüzoğulları da “Ben IŞİD’in kitabını yazdım. Her vahşet fotoğrafını, izleyeni insanlıktan çıkaracak kadar vahşi videolarını ‘izlemek zorunda’ kaldım, kitabım için.. Psikolojim bozuldu, tuttum kendimi.. Ama Azeri askerlerin Ermeni Anuş Abetyab’ya yaptıklarını görmeye dayanamadım.Bu nasıl vahşet?” paylaşımını yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, videodaki kadın askerin 13-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

Görüntülerde ikisi kadın olmak üzere çok sayıda Ermeni askerinin cansız bedenleri görülüyor. Kadınlardan biri çırılçıplak soyuluyor, göğüsleri ve karnına yazılar yazılıyor. Göz çukuruna taş, ağzına ise kopmuş bir parmak yerleştiriliyor.

Söz konusu video, Jermuk’ta Ermenistan Genelkurmay Başkanı Edvard Asryan ile bir araya gelen yabancı diplomatlara da anlatıldı.

Asryan, “Savaş mevzilerinde kadın askerler de dahil olmak üzere askerlerimize karşı vahşet uyguladılar. Bir kadın askeri nasıl parçaladıklarını, bacaklarını, parmaklarını kestiklerini ve çırılçıplak soyduklarını tarif edecek kelime bulamıyorum. Bu duyulmamış bir zalimliktir” ifadelerini kullandı.

Diplomatlara hiçbir ülkenin askerlerinin bu tür vahşetler yapmaya hakkı olmadığını söyleyen Asryan, yaşananları “uluslararası insan hakları hukukun ağır bir ihlali” ve “savaş suçu” olarak niteledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/19/IŞİD-Azeri-asker-Apetyan/237383