Ermenistan’ın can kaybı sayısı 207’ye yükseldi￼

Ermenistan Güvenlik Konseyi, Başbakan Nikol Paşinyan’ın başkanlığında düzenlenen oturumun ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın son saldırısı sonucunda öldürülen veya kaybolanların sayısının 207’ye ulaştığını açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında üç sivil de var.



Açıklamaya göre iki sivil hala kayıp. Yirmi asker esir alındı. Açıklamada “İşkence vakalarına, yakalanan ya da zaten ölmüş askerlerin sakat bırakıldığına dair kanıtlar var” dendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise 15 Eylül’de yaptığı açıklamada çatışmalarda hayatını kaybeden 21 askerin daha ismini açıklayarak kayıp sayısını 71’e yükseltti.

Ermenistan Azerbaycan’ın 12 Eylül’ü 13 Eylül’e bağlayan geceyarısı topçu ateşi eşliğinde geniş çaplı bir saldrı başlattığını açıklamıştı.

Azerbaycan ise Ermenistan’ın sınırdaki sabotaj girişimlerini engellemek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

14 Eylül gecesi ABD’nin girişimiyle ateşkes sağlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price 14 Eylül’deki basın toplantısında ABD’nin Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarını bombaladığına dair yeterli kanıtlar gördüğünü açıkladı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27533/ermenistan-in-can-kaybi-sayisi-207-ye-yukseldi