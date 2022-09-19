Bildirici: Ana akımda da alternatif medyada da editoryal bağımsızlık sorunu var

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici’ye göre hem ana akım medyada hem de eleştirel ve alternatif medyanın büyük bölümünde patron baskısı yaşanıyor; dezenformasyonun asıl nedeni bu.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici T24’te bugün yayınlanan yazısında Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayıları hakkında ana akım medyanın yarattığı dezenformasyona değindi.

Bildirici, gazetecilikte editoryal bağımsızlığın önemine dikkat çekerken, holding patronlarının gazeteleri kamu yararı için çalışan kurumlar olmaktan çıkarıp kâr amacı güden kuruluşlara çevirdiğini vurguladı.

‘ÇORAP FABİRKASI YÖNETMEKLE MEDYA SAHİPLİĞİ ARASINDA FARK VAR’

Faruk Bildirici, yazısında şu noktaların altını çizdi:

“AKP döneminde ise siyasi iktidarla işbirliği içine giren holding patronlarının editoryal müdahaleleri daha da katmerlendi; siyasi propaganda çabası ticari çıkarların yanına yerleşti; “editoryal bağımsızlık” tümüyle dinamitlendi.

Ne yazık ki, eleştirel ve alternatif medyanın büyük bölümünde de “editoryal bağımsızlık” sorunları yaşanıyor. Bu kesimde de patronlar, genel yayın yönetmenleri ve yazı işlerinin üzerinden elini eksik etmiyor. Gerekçeleri farklı olsa da müdahale hakkı görüyorlar kendilerinde.

Medya sahipleri bırakın yayınlar hakkında değerlendirme yapmayı, tümüyle görünmez olmalı, editoryal bağımsızlığa saygı göstermeli. “Çorap fabrikası” yönetmekle medya sahipliği arasında fark olduğunu kabul etmeli…”

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