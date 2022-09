ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi

MEHMET BARLAS Dünyadaki bütün bölgeleri kargaşaya sürükleyen ve kukla devletler aracılığıyla çeşitli bölgeleri tehdit eden Amerika, şimdi de problemli bölgelere Nancy Pelosi adındaki cadıyı göndermeye başladı. Resmi ünvanı Temsilciler Meclisi Başkanı olan Nancy Pelosi dün Ermenistan’daydı. Hatırlanacağı gibi daha önce de Çin’i kışkırtmak için Tayvan’a gitmişti. Cadı unvanlı Pelosi, dün Ermenistan’da sözde soykırım anıtını ziyaret edip Türkiye’ye çattı ve şunları söyledi: Görüşmelerizde her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tuttuğundan bahsettik” dedi ve Ermenistan’da açıkça bir NATO mütteffikini hedef aldı. Amerika’nın girdiği her bölgeyi kana bulayan ve kargaşaya sürükleyen politikasına bir de ‘cadı’ sokması gerçekten ilgi çekici. Zaten ABD Başkanı Biden, akli melekeleri sorgulanan bir kişi. Avrupa’nın siyasetsizliği ve yangına körükle gider hali de ortada. Avrupa kendi kendine enerji ambargosu koyup ekonomilerini batırdı ve yaptıkları silah yardımlarıyla krizin derinleşmesine sebep oldu. LGBT EYLEMLERİ MEŞRULAŞTIRILIYOR Konu küreselcilere gelmişken güncel bir konuya değinmek istiyorum. Bilindiği gibi küresel güç odaklarının projeleri inanılmaz boyutlara ulaştı. Bunu pandemi süresince gördük. İnsanlar evlere kapandı, ekonomiler durdu. Evlerinde oturup TV izlemekten başka bir aktivitesi olmayan aileleri yozlaştıracak yayınlar yapılması hepimizin malumu. Dizilerle başlayan, sinema filmlerine uzanan LGBT dayatması çizgi filmlere kadar uzandı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, bence hiç meşru olmayan LGBT eylemleri organize edildi. Bu tip tercihlerin örgütü derneği eylemi olmaz. Ancak dün Saraçhane’de bir de LGBT karşıtı eylem vardı. Bu ilk bakışta kulağa hoş gelse de aslında hiç meşru olmayan LGBT eylemlerini meşrulaştırmış oldu. Karşı eylem her zaman başka eylemleri meşrulaştırır. Eğer bir protesto olacaksa bu, LGBT dayatması yapan ve ekonomiyi yöneten küreselcilere karşı olmalı. Çünkü bütün bu yoz değerleri pompalayanlar onlar. LGBT dayatmasına tepki verirken insanların yaşam tarzları asla hedef alınmamalıdır. Her türlü dayatmaya karşı olmalıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin… 6’LI MASADA YENİ PARTİ DEDİKODULARI İç siyaset gündeminde ise insanların sakızı haline gelen 6’lı masanın yeniden toplanması var. CHP rozetini çıkararak açıkça Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu’nu partisi dışında desteklemeyen yok. CHP’li Bülent Kuşoğlu “Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır” dese de bu tehditi kimse ciddiye almadı. 6’lı masada adaylık yarışı arap saçına dönerken şimdi de CHP’de doğacak yeni parti dedikoduları var. İddialara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterilmezse parti kurarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacakmış. Tüm siyasi kariyerini Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine kuran Ekrem İmamoğlu’nun bir 5 yıl daha beklemeye tahammülü yok. 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında Ahmet Davutoğlu’nun evinde çıkan İmamoğlu’nun aklında ne İstanbul var ne de İBB. Bundan da geri adım atacak gibi görünmüyor. Yani seçim kazanı 6’lı masa için fokurdamaya başladı. Henüz masanın diğer gizli ortakları FETÖ ve HDP isteklerini masaya koymuş değil. Onlar da beklentilerini sıralarsa seyredin o zaman eğlenceyi… Sabah Gazetesi