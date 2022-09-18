Pelosi’den sözde Ermeni soykırımı anıtında timsah gözyaşları

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan’da sözde soykırım anıtını ziyaretinde döktüğü sahte gözyaşları dikkat çekti. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan’ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD’yi karşı karşıya getiren Pelosi, bu kez Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları, yaklaşan Kongre ara seçimlerinden önce fırsat bilerek soluğu Ermeni asıllı temsilcilerle Erivan’da aldı. Pelosi Ermenistan’a adımını atar atmaz sabah saatlerinde Erivan’da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı’nı ziyaret etti. SAHTE GÖZYAŞLARI DİKKAT ÇEKTİ Pelosi’nin adeta kendini zorlayarak ağladığı ve yapmacık tavırlarla gözyaşlarını sildiği anlar kameralara yansıdı. “ÇATIŞMAYI AZERBAYCAN BAŞLATTI” Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, “Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz” dedi. ABD SİYASETİNDE ERMENİ LOBİLERİNİN ETKİSİ Kasım ayında ABD’de yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlık süreci devam ediyor. Ülkede her seçim öncesinde politikacılar siyasette etkin Ermeni lobilerini memnun edecek girişimlerde bulunuyor. Pelosi’nin Ermenistan ziyareti de ABD kamuoyunda seçimlerden önce bu amaca yönelik bir adım olarak yorumlanıyor. https://www.habervakti.com/pelosiden-sozde-ermeni-soykirimi-anitinda-timsah-gozyaslari