Pelosi: Azerbaycan’ın yasa dışı saldırılarını kınıyoruz

Ermenistan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik “yasa dışı” saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan ile ilişkilere dair mesajlar verdi.

Ermenistan’ın güvenliğinin ABD için büyük önem taşıdığını söyleyen Pelosi “Görüşmemiz Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına yasa dışı saldırılarının ardından özellikle güvenlik konusuna odaklandı. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.” dedi.

‘SALDIRILAR AZERİLER TARAFINDAN BAŞLATILDI’

Pelosi, “Bu saldırılar, Azeriler tarafından başlatıldı bunun bilinmesi gerekiyor” dedi. Çatışmaların Azeri saldırısı ile başladığının açık olduğunu öne süren Pelosi, çatışmanın koronolojisinin netleştirilmesinin gerektiğini kaydetti.

‘NASIL YARDIMCI OLABİLECEĞİMİZİ DİNLEMEYE GELDİK’

Pelosi sözlerini, “Herhangi bir ülkeye gittiğimizde güvenlik bizim için önemlidir. Ziyaretimizin düşmanlıkları takip eden günlere denk geleceğini az çok biliyorduk. ABD’de, aynı zamanda bizim vatandaşımız olan vatansever Ermeniler tarafından çevrelenmekten gurur duyuyoruz. Onlar bizim gücümüzün, bütünlüğümüzün önemli bir parças. Ziyaretimizin ve görüşmelerimizin değeri, Ermenistan’ın bakış açısından nasıl yardımcı olabileceğimizi dinlemektir. Bu, şimdiye kadarki tartışmalarımızın iyi bir parçası oldu” diye sürdürdü.

Askeri yardım konusunun sorulması üzerine Pelosi “Ekonomi konusunda önerilerimiz olacak, askeri konuda Ermenistan’ın ne istediği duymaya geldik” diye konuştu.

‘ERMENİSTAN DEMOKRASİSİ BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ DEĞER’

Pelosi, “Bugünkü görüşmemizde ekonomik ve güvenlik konularını konuştuk, Ermenistan’ın ‘Millenium Challenge’ programlarına katılması konusu gündeme geldi, savunma konularındaki işbirliğimiz gündeme geldi. Beklenti ve isteklerin neler olduğunu dinlemek ve anlamak için buradayız” dedi.

ABD’nin, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çekilmesinini bekleyip beklemediği sorusuna Pelosi, “Diğer kuruluşlarla ilişkiler Ermenistan’a kalmış” yanıtını verdi ve şöyle devam etti: “Ermenistan’da demokrasi, dünya için iyi bir şey. Kadife Devrim dünya çapında alkışlandı. Son seçimler özgür ve adildi. Demokrasiye geçiş için iyi bir örneksiniz ve bunu destekliyoruz. Ermenistan’ın diğer oluşumlarla ilişkilerine karar vermek Ermenistan’a bağlıdır, ancak bizim açımızdan Ermenistan’ın toprak güvenliği ve egemenliği, Ermenistan demokrasisi, bizim için öncelikli değerdir. Diğer ülkelerle ilişkilerimizde Ermeni demokrasisinin ve egemenliğinin bir öncelik olduğunu göstererek nüfuzumuzu, kozumuzu kullanmalıyız.”

,Pelosi Ermenistan’a yönelik son saldırıları kınayan teklifin Kongre’de gündeme alınacağını da hatırlattı.

Pelosi, “ABD neden İlham Aliyev’e Ermenistan’da sivillere yönelik saldırıları için yaptırım uygulamıyor, Azerbaycan’a da yaptırım uygulanması mümkün mü?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu son gelişmeler ve tarihi anıtlar ile ilgili sorular dikkatimizin odağında. Ülkemizin başkanı soykırım kararının kabul edilmesini destekledi, Ermenistan’ı Demokrasi Zirvesi’ne katılmaya davet etti ve bu konular doğrultusunda uzun yolculuğumuza devam edeceğiz”

Pelosi, Başbakan Nikol Paşinyan ve diğer üst düzey Ermeni yetkililerle de bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

13 Eylül’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan çatışmalarda Ermenistan tarafında 135 asker ölmüş, saldırıların olduğu bölgelerden 7 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Azerbaycan da 80 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Böylece karşılıklı olarak 215 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmış olmuştu.

Taraflar arasında uluslararası arabulucuların çabası sonucu sağlanan ateşkesin devam ettiği açıklanmıştı.

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