Ermenistan’ı ziyaret eden Pelosi: Çatışmalar Azerbaycan tarafından başlatıldı

Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar üzerine Ermenistan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, buradaki temaslarına başladı. Çatışmaların Azerbaycan tarafından başlatıldığını belirten Pelosi, “Yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tuttuğundan bahsettik” açıklamasını yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan’daki temaslarına başladı.

Dün akşam saatlerinde başkent Erivan’a ulaşan Pelosi’ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine açıklamalarda bulundu.

Pelosi, “Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan’ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, “Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tuttuğundan bahsettik” diye konuştu.

Pelosi ayrıca, ABD’nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan’ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, “Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan’ın yanındayız” dedi.

(İHA)

BirGün Gazetesi