Cübbeli Ahmet’ten “savaş”a hazırlık vaazı: “Çok din-devlet düşmanı var, temizlik icap edebilir, nakit para ve kilerinde bir senelik erzak olsun”

Youtube kanalından yayınladığı haftalık sohbetinde Cübbeli Ahmet, “Yeniden İstiklal Savaşı gibi bir vatan müdafaası icap edebilir” diyerek tuhaf uyarılarda bulundu: “İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var, çok din-devlet düşmanı var, çok… Onun için de bir temizlik icap edebilir yani. Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir. Bir senelik ihtiyacını kilerinde ambarında tutmak bu sünnettir” Cübbeli Ahmet’in “yeniden bir İstiklal Savaşı gibi bir vatan müdafaası icap edebilir” diyerek takipçilerine uyarılarda bulunduğu konuşması şöyle: “Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi durumlar icap edebilir” “Yunanistan’ı da gördük, bütün dünyanın gavurlarının topları bize çevrilmiş yani. Suriye’de büyük bir siyonistan, Kürdistan kurdurulmak üzere. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir kuva-i milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir yani. “Önümüzdeki günler pek hayır göstermiyor” Önümüzdeki günler pek hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var, çok din-devlet düşmanı var, çok… Onun içün de bir temizlik icab edebilir yani. Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir yani. Bazı kere satacağın malın olsa da satamıyorsun ha dediğin zaman. Birden bir piyasa çöküyor, evim var kaç tane aç kalıyorsun yani. Bir koronada iki üç senede bir çok meslek iptal oldu. Onun içün kenarında köşesinde insan bir ekmek alacak bir… sana ne diyorum, bir senelik ihtiyacını insan, hani bozulmayacak mallardan, git de ekmek al demedik ama… Ona göre yani, kilerinde ambarında bu sünnettir yani. Genel yiyecekleri demiyorum, temel ihtiyaç maddeleri; undur, şekerdir, efendim kuru fasulyedir, nohuttur bunlar önemli şeylerdir yani erzak olarak. Et bulamazsan et yerine geçer yani, süt bulamazsan süt yerine geçer yani. Bunlar kuru şeyler, şeysiz bir yerlerde mümkün olduğu kadar kuru şeyler, rutubet almayacak şekilde muhafaza edilmesi… Bir de fayda vardır bir miktar, bu sünnet-i seniyeye uygundur yani.” Serbestiyet