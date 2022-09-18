Azerbaycan-Ermenistan gerginliği: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Bakü’ye sert kınama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan’a yaptığı ziyaret sırasında Azerbaycan’ı sert bir dille kınadı.

Pelosi, geçtiğimiz hafta yaşanan ve ”yasadışı” olarak nitelendirdiği sınır ötesi çatışmalardan Azerbaycan’ı sorumlu tuttu.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İki taraf da çatışmaların başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi’nden bir heyetle Ermenistan’a ”önceden planlanmamış bir ziyaret” gerçekleştiren Pelosi, bu ziyaretin özel bir önemi olduğunu belirtti.

Başkent Yerevan’da açıklamalarda bulunan Pelosi, ”Çatışmaları sert bir şekilde kınıyoruz. Çatışmalar Azerbaycan tarafından başlatıldı ve bunun böyle kabul edilmesi gerekiyor,” dedi.

ABD’nin Ermenistan’ın savunma ihtiyaçlarını dinlediğini söyleyen Pelosi, ”demokrasi ve otokrasi arasındaki küresel mücadelede” Yerevan’a destek vermek ve yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Ermenistan hükümetinden üst düzey bir yetkili geçtiğimiz hafta Rusya öncülüğündeki askeri ittifakın savunma gereksinimlerine destek vermemesinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmişti.

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ”Tabii ki hiç memnun değiliz. Beklentilerimiz karşılanmadı,” demiş ve Rusya liderliğindeki ittifakı ”kurşun atmayan bir tüfeğe” benzetmişti.

Pelosi, Rusya’nın Ermenistan’a destek vermemesinin ilginç olduğunu söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmalarda 2020’deki Dağlık Karabağ savaşından bu yana en ağır kayıplarını vermişti.

Çatışmalar perşembe günü ABD aracılığılıyla varılan bir uzlaşıyla sona ermişti.

Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkese varılması çabaları ise sonuç vermemişti.

E﻿rmenistan’a üç günlük bir ziyarette bulunan Nancy Pelosi, ülkenin Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana Erivan’a gelen en üst düzey Amerikalı siyasetçi konumunda.

BBC