Azerbaycan askerleri sağ yakaladıkları kadına tecavüz edip öldürdü

Azerbaycan askerleri tarafından esir alınan Ermenistanlı kadın asker Asuh Apetyan, işkenceyle katledildikten sonra bedeni teşhir edildi.

Azerbaycan’ın askerleri tarafından esir alınan Ermenistan askeri 36 yaşındaki Ansuh Apetyan’ın, Jermuk’ta sağ yakalandıktan sonra tecavüze uğradığı, işkence gördüğü ve vücudunun çeşitli yerlerinin parçalandığı ortaya çıktı.

Olayı sosyal medyadan duyuran France 24 muhabiri Achren Verdian, haberi şu sözlerle paylaştı: Anush Apetyan 36, 3 çocuk annesi. #Jermuk yakınında öldü. Güldüklerini duyduğumuz bir video yayınlayan Azerbaycan askerleri tarafından tecavüze uğradı (bacaklar ve parmakları kesildi, gözleri oyuldu).”

Azerbaycan’ın savaş suçu işlediğini belirten Ermeni yetkililer ise, olayı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

bianet