ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan’a gitti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet Ermenistan’daki temaslarına başladı.

Geçen ağustos ayı başında Tayvan’ı ziyaret ederek Çin ve ABD arasında büyük bir krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Ermenistan’ın başkenti Erivan’ı ziyaret etti.

Pelosi’ye ziyareti esnasında ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticari İşler Komitesi Başkanı Frank Palone, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti. Almanya ziyaretinden sonra uçakla Erivan’a geçen Pelosi ve diğer kongre üyelerini havaalanında Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve ABD’nin Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy karşıladı. Pelosi ve kongre üyelerinin Erivan ziyareti sırasında kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

PELOSİ: BİZ DOMOKRASİYİ SEÇMELİYİZ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride Ermenistan’ın bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi ziyaret eden en üst düzeydeki ABD’li politikacının Nancy Pelosi olduğuna işaret edildi.

Pelosi daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’nin kurucu babaları diktatörlük yerine demokrasiyi seçti. Nesilden nesle bu seçimi koruduk. ABD’den Ukrayna’ya, Tayvan’dan Ermenistan’a kadar dünya demokrasi ve diktatörlük arasında bir seçimle karşı karşıya ve biz yine demokrasiyi seçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Pelosi, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Erivan’daki soykırım anıtını da ziyaret etti

US House Speaker Nancy Pelosi visits the Armenian Genocide memorial on her historic trip to Yerevan

📷@armenpress pic.twitter.com/MeR1aKhI73

— Houshig K. (@houshigk) September 18, 2022