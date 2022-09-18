21 OCAK 1962’DE ORTODOKSLARIN BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ’NDEKİ AYİNİ – ORTODOXIA

HYETERT – Yaklaşık 6 ay kadar önce, KİLİSELERİN BİRLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR ADIMIN 60. YILDÖNÜMÜNE ÖZEL başlıklı bir makale yayımlamıştık. Bundan 60 yıl önce 18 Şubat 1962’de, Ermeni Toplumu, Taksim Aya Triada Rum Kilisesi’nde bir Ermeni ayini sunmuştu. Bu ayin 21 Ocak 1962 tarihinde Rumların, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde sunduğu Kutsal Ayin’in bir tür iadeyi ziyaretiydi. Üstelik bu Kutsal Ayinlerde her iki Kilise’nin Patrikleri bizzat hazır bulunarak, teşvik edici vaazlar vererek, kiliselerin kardeşliğinin, Mesih’te tek beden olmanın ruhunun tanıklığını sundular.

Ekümenik Patrikhane’nin 1926-1962 yılları arasında düzenli olarak yayınladığı ve Patrik Bartholomeos’un tahta çıkışı ile tekrar yayınlanmaya başlayan, Kilise Bülteni, ORTODOXIA’nın sayfalarını karıştırırken bu habere rastlayan, bugün Beyoğlu Panayia Kilisesi Başpapazı Peder Dimitri Mayoğlu, okuduklarından etkilenip daha fazla kişi tarafından bilinmesi için Türkçeye tercüme etti.

HYETERT olarak ORTODOXIA’nın BİRLEŞMEYE DOĞRU başlığı ile tarihe not düştüğü bu çok değerli olayların tarihsel olarak ilkini; 21 Ocak 1962’de Rumların Beyoğlu Üç Horan’da sunduğu ayin ile ilgili haberi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

BİRLEŞMEYE DOĞRU

ORTODOKSLARIN BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİNDEKİ AYİNİ

21 Ocak (1962) Pazar günü uzun asırlar sonra ilk defa Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde tarihi bir olay gerçekleşti; İki Patriğin anlaşması üzerine bu kilisede Ortodoks dogmasına ve geleneğine göre Heybeliada Ruhban Okulu öğrencisi Rahip Dionisios Ladopulos ve Patriklik ikinci Diakon’u Evangelos tarafından kutsal ayin sunuldu. Ayin sırasında ilahiler Bay Elefterios Yeorgiadis yönetiminde Galata Aziz Nikolas Kilisesi Korosu tarafından okundu.

Ayinde Kadasetli Ekümenik Patrik Athenagoras, Milet (Militos) Episkoposu Emilianos,

Başdiakon Agapios eşliğinde, Kadasetli Ermeni Patriği Şnorhk Kalustyan ise kendisine eşlik eden din adamları ile hazır bulundular.

Rumlardan ve Ermenilerden oluşan büyük bir cemaat sabah erken saatlerden itibaren kiliseyi ve bahçesini doldurdular. Toplanan halk arasında her iki cemaatin ileri gelenleri fark ediliyordu.

Kutsal İncil’in okunmasından sonra Kadasetli Ermeni Patriği, Ekümenik Patriğe hitaben aşağıda tercümesini sunduğumuz bir konuşma yaptı.

Kadasetli Ekümenik Patriğin teşekkürlerini Milet (Militos) Episkoposu Ermenice ve Yunanca olarak okudu.

Ekümenik Patrik tarafından ayin sonunda, 2 saat süren ekmek dağıtımından sonra organizasyon komitesi tarafından tören salonunda hazırlanan ikrama geçildi. Burada Kadasetli Ermeni Patriği, Kadasetli Ekümenik Patriği selamlayarak, Ermeni Cemaatinin yapılan bu ortak duadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ekümenik Patrik ise yanıt verdi.

Kadasetli Ermeni Patriği Şnorhk Kalutsyan’ın konuşma metninin tercümesi

Saygı ve kardeşlik sevgisi içerisinde Ortodoks Kilisesinin Ekümenik Patriği Atenagoras’ın bu Kutsal Evdeki varlığını selamlıyoruz. Aynı mutlulukla Mesih’te kardeşlerimiz olan ve bu kutsal gizeme katılan O’nun cemaatine bağlı Hristiyanlara da hoş geldiniz diyoruz.

Kadasetli Patriğe ilham veren, her şeye kadir olan Allah’a şükürler olsun ki bizimle irtibat kurdu ve Büyük Ortodoks Kilisesi’nin mensupları ile Resuli Ermeni Kilisesi’nin mensupları bu kilisenin çatısı altında toplanıp Baba Allah’a, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ibadet etmeleri mümkün kılındı.

Sevgili kardeşlerim bilmenizi isterim ki 18 ve 25 Ocak arası neredeyse tüm Hristiyanlık tarafından “Hristiyanlığın Birliği için Dünya Dua Haftası” olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda bu haftanın kutlanmasına tüm dünya çapındaki Katolik, Protestan, Ortodoks ve Anglikanların önem vermesi sonucunda Hristiyanların birliği yolunda kayda değer derecede meyve verilmiştir. Bu hafta süresince aşağı yukarı dünyanın her bölgesinde Hristiyanların bu bölünmüşlüğünden üzgün olan herkesin duaları ve yakarışları Göksel Baba’ya yükselmektedir.

900 milyonun ürerinde vaftiz edilmiş Hristiyan var ama bunlar ve bunların çabaları bile barışı ve tüm insanlığın toplumsal ve ruhani faydalarını temsil etmiyor.

Bütün bu üzücü durum içinde dahi gerçek Hristiyanların yüreğinde, birbirine yakın olma ve daha derin karşılıklı anlayış isteği ve duygusu bulunmaktadır. Bu zamanımızın da isteğidir şüphesiz Kutsal Ruh’un esinlenmesiyle, her saygıdeğer Hristiyan Canın sesidir bu. Ekümenik Patrik bunun başını çekmektedir. Ekümenik Kiliseyi oluşturan farklı dalların karşılıklı birbirine anlayış göstermesi doğrultusunda çalışmaktadır.

Her iki kilisemiz, Büyük Ortodoks Kilisesi ve Ermeni Resuli Kilisesi baştan beri, beş asır boyunca birlikte yaşadılar. Maalesef çok önemli olmayan tarihi farklar bu mutlu birlikte yaşamayı değiştirmiştir. İki Kilisenin anlaşabilmesi için verilen karşılıklı çabalarda başarısız olmuştur. Ancak tam olarak insanların başarısız olduğu noktada Allah’ın Yüce Takdiri ile Dünya’nın her yerinde iki Kilise uyum içiresinde varlıklarını sürdürmektedirler. Gelenekleri farklı olan fakat birbirine bu kadar yakın olan başka iki Kilise yoktur.

Sadece ortak Rab’be, ortak İncil’e sahip değiliz, ortak kilise gizemlerine sahibiz. Vaftiz Gizeminde uyulan kurallar, Kutsal Ayinimiz ve Havarisel Mirasımızda fark görülmemektedir. Kiliselerimizin kuruluşu ve hareket ettikleri tarihi çerçeve aşağı yukarı aynıdır. Bu yüzden bu Dua Haftasında, bu tarihi şehrin iki Patriği, uzun asırlar süren ayrılıktan sonra, beş asır süren uyum içinde birlikte yaşamış iki Kilisenin, birbirinin yanında durduğu dönemi tekrar yaşamaya karar verdik.

Bölünmelerimiz, kayıtsızlığımız, cehaletimiz, önyargılarımız ve mütevazilikteki eksikliğimizle, birbirimize karşı çalışmalarımızla, sevgi eksikliğimizle, bu Dünya Dua Haftasında her şeye kadir olan Allah’a yalvaran milyonlarca Hristiyanla birlikte, birleşmekten başka niyetimiz olmadan şöyle deriz:

‘Kardeşlik sevgisinin ve karşılıklı sevginin Allah’ın tüm Kiliselerinde hakim olmasını sağlamayı kararlaştırdık. Bu Dünya Dua Haftasında tüm gerçek Hristiyan canlarıyla sesimizi birleştirip Allah’a şu duayı ederiz:

Rab İsa Mesih, pişmanlık ve mütevazılıkla bize Sende birleşmeyi engelleyen günahlarımızı itiraf ediyoruz.

Rab İsa Mesih Sen ki çilenden önce tüm öğrencilerin ve takipçilerin için ‘… bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar’(Yuh. 17:22) diye diledin. Bize de bu bölünüşlükten doğan günahkar halimizi hissetmemizi sağla. Birbirimize karşı kayıtsızlık ve güvensizlik duygularını kavramamız için sadakat ve yok saymamız için cesaret bahşet.

Seninle birlikte Senin isteğin ve Senin seçimin doğrultusunda tüm Hristiyanların birliği için dua etmek üzere Sende bir araya gelme hediyesini ver. Senin ve Seninle birlikte hüküm süren Baba ve Kutsal Ruh’a sonsuzluğa kadar Amin.’

Kanunları altında özgürce inancımızı yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin saygıdeğer Hükümetine samimi teşekkürlerimizi sunarım.

Fotoğraf: Ekümenik Patrik Athenagoras, Ermeni Patriği Şnorhk Kalustyan ve Başepiskopos Kemhanyan (c) Jamanak 22 Ocak 1962