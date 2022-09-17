Vahakn Dadrian’ın ailesi adına basın açıklaması

2019’da hayatını kaybeden, Ermeni Soykırımı üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Vahakn Dadrian’ın mezarıyla ilgili olarak Dadrian’ın ailesi adına Maggie Mangassarian Goshin, Hrant Gulian ve Taner Akçam bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Profesör Vahakn Dadrian’ın mezarı yıllar boyu metruk, bakımsız hâlde, çer çöp içinde, başında mezartaşı bir yana, herhangi bir işaret bile olmaksızın, öylece bırakıldı. Bu durum kamuoyunda çok büyük bir üzüntü yarattı. Bu konuda aileyi temsil eden bizler, kamuoyunu yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmek üzere aşağıdaki açıklamayı sunuyoruz.

Dadrian’ın dostları ve tanıdıkları, mezarının içinde bulunduğu durumdan haberdar olunca, kız kardeşi Meline Hazaryan ve diğer yakın akrabalarıyla temasa geçtiler. Müteveffa ağabeyinin defin yerinin durumundan ve bu ihmalkârlıkla ilgili olarak ailesinin suçlanmasından büyük bir üzüntü duyan Meline Hazaryan, Dadrian’ın vefatına dek yıllar boyu yakın sırdaşı olan Maggie Mangassarian Goshin, sevgili dostu Hrant Gulian ve eski öğrencisi Dr. Taner Akçam’dan yardım isteyerek, onlara, bir köşede unutulan mezarın yapımının tamamlanması konusunda tam yetki verdi.

Bunun üzerine, aile adına, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcisiyle bir görüşme ayarlandı. Görüşmede, temsilciye, Dadrian’ın ailesinin ve yakın akrabalarının suçlamalar nedeniyle çok incindiği, mezarın bakımının yapılması ve mezartaşı dikilmesi için gereken tüm masrafları karşılamaya hazır oldukları ve bir mezartaşı hazırlanması için derhal resmî bir talepte bulundukları bilgisi verildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili sorumlusu, “millî kahraman” olarak söz ettiği Profesör Dadrian’ın, bu niteliğine uygun bir mezarı hak ettiğini söyledi ve meseleye derhal müdahil olacaklarına dair söz verdi. Ayrıca, bizlere, hükümetin tüm masrafları karşılayacağı ve ailenin parasal katkısına ihtiyaç olmayacağı bildirildi.

Bizler de, aile adına, mevcut mezar yerinin temizlenmesi ve bakımının yapılmasının haricinde, Dzidzernagabert Anıt Kompleksi’ne, üzerinde Dadrian’ın adının bulunduğu bir tabela yerleştirilmesi önerisini sunduk. Yetkili kişi bu öneriyi çok iyi bir fikir olarak nitelendirerek olumlu yanıt verdi ve bizi gelişmeler konusunda bilgilendireceğine dair de söz verdi.

Toplantı 24 Ağustos 2022’de yapılmıştı. Bugün itibariyle, henüz herhangi bir yanıt gelmiş değil. Bizler bu konuda çok iyimseriz ve temsilcilerin, aile adına hareket eden kişilerle temasa geçeceğini umuyoruz.

Konuyla ilgili herkesin en büyük arzusu, Vahakn Dadrian için, ona layık bir mezartaşı ve anıt yapılması. Konuyla ilgili her yeni gelişmede kamuoyunu bilgilendireceğiz.

13 Eylül 2022

Agos