PATRİK SAHAK II. YÖNETMELİKTE YAPILAN DÜZENLEMELER İÇİN İLGİLİLERE MEKTUPLA TEŞEKKÜR ETTİ

Patrik Hazretleri’nin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Azınlık Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin uygulanmasında doğan bazı muğlaklıkların ve pürüzlerin giderilmesi ricasıyla yaptığı başvurusunun olumlu yanıtlanarak gerekli ek yasal düzenlemelerin 17 Eylül 2022 tarih ve 31956 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak, Yönetmeliğe eklenmesi büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sorunların çözümünde görevlendirdiği İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu azınlık cemaatlerinin dini ve sivil temsilcileriyle kurduğu yapıcı diyaloglarla talepleri ve şikayetleri değerlendirmiş, seçimlerin geniş katılımlı yapılabilmesinin önünü açacak yasal direktiflerle Yönetmeliğin yetkinleştirilmesini sağlamıştır.

Patrik Hazretleri, özel teşekkür mektuplarıyla bu konudaki şükranlarını ilgili makamlara ilettiği gibi, kamuoyu nezdinde de teşekkürü bir borç bilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük meşguliyetleri arasında azınlık toplumlarının da huzur ve saadetini gözetmekte ve tüm ülke vatandaşları gibi onların da haklarının koruyucusu olmaya devam etmektedir. Zatı alilerine bu istirhamımızı değerlendirdikleri için gönülden teşekkürlerimizi sunuyor, sağlık ve afiyetleri için her daim duacı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Sayın Süleyman Soylu’nun önderliğinde İçişleri Bakanlığı Yönetmeliğin hazırlanmasında büyük ve önemli katkılarda bulunmuştur. Azınlık cemaatlerinin talepleri doğrultusunda Sayın İçişleri bakanımız bir kez daha çok değerli vakitlerinden zaman ayırarak bu konuyu maharetle ele almış, sorunları dinlemiş ve hakkaniyetli tespitlerle çözüm odaklı devlet iradesini ortaya koymuştur. İçişleri bakanlığı çalışanlarına Bakan Sayın Süleyman Soylu şahsında teşekkürü bir borç biliriz.

Kültür ve Turizm Bakanı sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Vakıflardan sorumlu Bakan Yardımcısı sayın Ahmet Misbah Demircan’a yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Vakıf seçimlerinin herkesin içine sinecek bir Yönetmelik ve disiplin içinde gerçekleşmesinin garantisi olan Vakıflar Müdürlüklerine gösterdikleri ve gösterecekleri değerli katkıdan ötürü Vakıflar Genel Müdürü sayın Burhan Ersoy şahsında teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu konuda azınlık cemaatleri de bir demokrasi sınavı vermiştir. Uygun bir dil ve yerinde girişimlerle seslerini yetkili makamlara işittirebilmişlerdir. Bu konudaki girişimlerinden dolayı Vakıflar Genel Meclisi Azınlıklar Temsilcisi sayın Can Ustabaşıyı özellikle tebrik ediyoruz. Değerli dostumuz, AK Parti MKYK üyesi sayın Dr. Sevan Sıvacıoğlu’na da sorunun çözümünde gösterdikleri ciddi arabuluculuk çabalarından ötürü takdirlerimizi sunuyoruz.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

PATRİKLİK SEKRETARYASI

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad