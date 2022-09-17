New York’taki özel Ortodoks Yahudi üniversitesi Yeshiva, LGBTİQ kulübünü tanımamak için bütün öğrenci kulüplerinin aktivitelerini durdurdu

ABD’nin New York eyaletinde faaliyet gösteren özel Yeshiva Üniversitesi, LGTBİQ öğrenci kulübünü tanımamak için bütün öğrenci kulüp aktivitelerini geçici bir süreliğine durdurdu. Yeshiva Üniversitesi, Ortodoks Yahudi cemaatine mensup kişilerce kurulan ve yönetilen bir üniversite, New York City’de 4 kampüsü var.

Yeshiva Üniversitesi, okulda kurulan LGTBİQ öğrenci kulübünü tanımamak için üniversitedeki bütün öğrenci kulüplerinin aktivitelerini durdurduğunu açıkladı.

2009 yılında üniversitede Tolerans Kulübü kurulmuş ve bu kulüp kapsamında eşcinsel hahamların çağrıldığı bir etkinlik düzenlenmesi okulda tartışma yaratmıştı. Okul yönetimi bir sene sonra kulübü kapatmıştı.

Serbestiyet