Nancy Pelosi, Ermeni kökenli Kongre üyeleriyle Ermenistan’a gidiyor: Ermenistan tarihindeki en üst düzey ABD ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi ve beraberindeki 3 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan Kongre heyetinin 3 gün sürecek Ermenistan ziyareti bugün başlıyor. Nancy Pelosi, Ermenistan’ın bağımsızlığını elde etmesinden beri ülkeyi ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olacak. Pelosi ile beraber heyette iki Ermeni kökenli Amerikan Kongre üyesi bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi ve 3 Temsilciler Meclisi üyesinin 3 günlük Ermenistan ziyareti bugün başlıyor. Nancy Pelosi ile beraber heyette Ermeni kökenli Anna Eshoo ve Jackie Speier de bulunuyor.

Ermenistan’ı bugüne kadar ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olan Nancy Pelosi ziyaret kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Meclis Başkanı Simonyan ile görüşecek, Soykırım Anıtı’nı ziyaret edecek.

Nancy Pelosi ziyaret için yaptığı açıklamada şöyle söyledi: “Temsilciler Meclisi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun 1.5 milyon Ermeni’yi öldürdüğü soykırımı 2019’da tanıması ve Biden’in Ermeni Soykırımı’nı resmen kabul eden ilk ABD başkanı olmasının ardından bu ziyareti gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Ziyaretimiz ABD’nin istikrarlı, barışçıl ve demokratik bir Ermenistan’a yönelik desteği için önemli bir sembol.”

Nancy Pelosi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların artması üzerine Ermenistan’a ziyaret kararı aldığını açıklamıştı.

Serbestiyet