@istanbulpride Valiliği “kin ve nefret yürüyüşü”nü durdurmaya çağırdı

18 Eylül’de “Fatih’te Büyük Aile Buluşması” adı altında düzenleneceği duyurulan ve tanıtım videoları “kamu spotu” sayılarak RTÜK Başkanı tarafından kurum sitesinden izlenmesi tavsiye edilen yürüyüş girişimine tepkiler sürüyor.

“Kin ve düşmanlığa tahrike izin vermek suçtur”

@istanbulpride 16 Eylül Cuma günü İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığına hitaben yayınladığı “acil duyuru”yla, yürüyüşe ön ayak olan Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanının “Kerkük’e gidip silahli pozlar ver[diğini], 2017’de Neve Şalom Musevi Sinagogu’na saldır[ıp ceza aldığını]” açıkladı.

@istanbulpride Valilik ve Kaymakamlığı dernek başkanının “yürüyüş düzenleme iddiasıyla halkların bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik etmesine izin verme[nin] suç işlemek, suça davetiye çıkarmak, suça ortak olmak” olduğu konusunda da uyardı.

İstanbul Valiliği’ne acil duyuru: Belgrad nere İstanbul nere! İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığı’na açık mektubumuz ve talebimizdir. pic.twitter.com/JG1ww9p1lm — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) September 16, 2022

Belgrad nere, İstanbul nere

İstanbul Valiliği’ne, aynı topluluğun “geçtiğimiz Haziran, 20. İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü organize edilirken, ayni gün Taksim’e eylem koy[duğunu]” hatırlatan @istanbulpride, “halkın her kesiminin yaşam hakkını savunmak ve korumak dışında başka bir amacı olamayacak bir devlet kurumu olan Valilik’e de “bu eylemin engellenmesine yönelik talepte bulunduklarını” ve ardından “bu grupların nerdeyse hepsi[nin] teker teker yürüyüşlerini iptal et[tiklerini] anımsattı.

18 Eylül’de “Büyük Aile Buluşması ve Yürüyüşü” adı altında yapılması planlanan eylemin geçtiğimiz haftalarda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan “LGBT Karşıtı Yürüyüş”ten “feyz aldığına” dikkat çekilen açıklamada, “yurtdışından ithal” girişimin “bu topraklarda maya tutmayacağı” öne sürüldü: “Belgrad nere istanbul nere!”

İçişleri Bakanı aylardır kin ve nefrete teşvik ediyor

Duyuruda bu ayrımcı ve kin ve nefrete teşvik edici girişimi düzenleyenlerin “Aylardır, başta lçişleri Bakanı olmak üzere, devleti temsil ettiği iddasında olan kişilerin ‘LGBT Çocuğu’ lafzındaki […] hukuken suç olan söylemlerinden cesaret aldıkları”na dikkat çekildi.

@istanbulpride, “nefret söylemi ve tehdit içeren yürüyüşün videolu çağrısı[na], RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından TV kanalları ve radyoda yayınlanması için RTUK’ün internet sitesinde de “kamu spotu” olarak yer verildiğini” hatırlattı ve “hukuku hiçe sayarak yayınlanacak bu video hakkında istanbul Valiliği ve içişleri Bakanlığı[nı] derhal harekete geçme[ye] engellemekle yükümlü oldukları nefret saikli eylemleri durdur[maya davet etti]”.

@istanbulpride Valiliğin “nefret yürüyüşü”nü engellememesi halinde “sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanma[sına izin vermeyecek[lerini] ilan ederek “özgür ve eşit yaşamı savunan herkesi dayanışmaya çağırdı.

(AEK)

bianet