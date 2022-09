Ermenistan zulmü nedeniyle evini terk etmişti… Şuşa sakininden duygu dolu sözler

Ermenistan işgali sonucu evini terk eden, İkinci Karabağ Savaşı’nda 8 Kasım 2020’de Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılan Şuşa’ya geri dönen Vesile Halilova, kendisi için vatanın Şuşa olduğunu belirtti. Şuşa’ya döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Halilova, savaş döneminde verdikleri destek nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti. İkinci Karabağ Savaşı sonucunda 8 Kasım 2020’de Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa’da restorasyon ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Şuşa’daki üç mescitten biri olan Gövher Ağa Mescidi’nde de restorasyon tüm hızıyla sürüyor. 1992’deki Ermenistan işgali öncesinde, çocukluğunun mescidin bulunduğu mahallede, mescidin gölgesi altında geçen Vesile Halilova, “Vatanım” dediği Şuşa kentine geri döndü. Demirören Haber Ajansı (DHA) sorularını yanıtlayan Halilova, Şuşa için ümitlerinin olduğunu belirterek, “Şuşa’da doğdum. Herkesin gözlerini açtığı, doğduğu yerden başlar vatan. Benim için de vatan Şuşa’dan başladı. Çocukluğum, okul yıllarım, bütün hayallerim, bütün hayatım Şuşa ile bağlıdır, Şuşa’da geçmiştir. Maalesef işgal döneminde benim gibi birçoğu Şuşa’yı terk etmek zorunda kaldı. Ama 44 günlük mücadelemiz sonucunda, halkımızın, ordumuzun gösterdiği büyük cesaret neticesinde güzel Şuşa’mız ve diğer topraklarımızın işgalden kurtarılmasıyla Şuşa’ya kavuşmak nasip oldu. Çok mutluyum ve çok gururluyum. Şu anda Şuşa’daki restorasyon ve altyapı çalışmaları hepimizi çok mutlu ediyor. Şuşa’nın geleceği için hepimizin içinde ümitler var. Bütün Şuşa sakinleri gibi ben de bütün hayatımı, geleceğimi, arzularımı Şuşa ile devam ettirdiğim için mutluyum” dedi. “BURADA YAŞAMAK EN BÜYÜK DİLEĞİMDİ” Şuşa’da yaşamanın en büyük dileği olduğunu ve işgalden sonra büyük bir mutlulukla buraya döndüğünü söyleyen Halilova, “Burada hayatımı devam ettirmek en büyük dileğimdi. Felsefe doktoram var. Hem ilmi birikimlerimi hem de tecrübelerimi Şuşalılara ve onların geleceğine hizmet için kullanmak istiyorum. Burada hala altyapı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sona erdiğinde, eskiden olduğu gibi güzel günleriyle, yerleşim yerleri asıl sahiplerine yuva olacak. İşgalden önce caminin karşısındaki mahallede oturuyordum. Camiden bakarsanız bizim mahalle görünüyor. Bütün çocukluğum bu caminin minarelerine bakmakla geçti. Çocukluğumdan bu yana hep bu camiye gelir milletimizin halkımızın geleceği için dua ederdim” diye konuştu. “TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİ SARSILMAZDIR” Savaş sürecinde gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Vesile Halilova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önemli bir konuya da değinmek isterim. Tarihsel olarak Türklerle soyumuzun, dilimizin, dinimizin ve medeniyetimizin aynı olması bakımından bir millet iki devlet olarak Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirine yakın olmuştur. Kederli, sevinçli günlerimizde birbirimize destek olmak her zaman bir amaç olmuştur. Öyle ki savaşta ilk günlerinde tüm dünyaya mesaj veren ve her zaman can Azerbaycan diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olarak, büyük Türk halkı büyük destek verdi. Büyük Türkiye’nin gösterdiği siyasi ve manevi desteği halkımız ve devletimiz için çok değerlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye ve Azerbaycan birliği sarsılmazdır.” Sabah Gazetesi