Ermenistan Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu

Ermenistan’ın uluslararası hukuktan sorumlu temsilcisinin sözcüsü Hasmik Samvelyan, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın savaş suçları işlediği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunduğunu söyledi. Ermenistan makamları Ermenistan ordusundan bir kadın askere işkence edildiğine dair görüntüler de paylaştı.

Hasmik Samvelyan, Adalet Divanı’na mektubun gönderildiğini ancak mektubun resmi olarak 19 Eylül’de yayınlanacağını söyledi.

Samvelyan “Uluslararası Adalet Divanı’na başvurma gerekçesi Azerbaycan’ın işlediği savaş suçlarıdır” dedi.

İnternette dolaşan görüntüler ise, bu haftaki çatışmalar sırasında bir kadın Ermenistan askerine Azerbaycan birlikleri tarafından işkence edildiğini gösteriyor

Cuma günü, Ermenistan Savunma Bakanlığı, söz konusu kadının 13-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

İnternette yayılan görüntülere göre bir Azerbaycan askeri tarafından çekilen kayıtlarda, ikisi kadın olmak üzere çok sayıda Ermeni askerinin cesetleri görülüyor.

Görüntülere göre kadınlardan biri çırılçıplak soyuluyor, göğüsleri ve karnına yazılar yazılıyor. Kadının göz çukuruna bir taş, ağzına ise kopmuş bir parmak yerleştiriliyor.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı, yabancı diplomatların Cuma günü güney Vayots Dzor ilindeki Jermuk’u ziyareti sırasında, görüntüler hakkında bilgi verdi. Kasaba, iki günlük çatışmalar sırasında Azerbaycan bombardımanına maruz kalmıştı.

Bu arada 13-14 Eylül çatışmalarında 10’dan fazla Ermeni askerinin Azerbaycan tarafından esir alındığı da Ermenistan makamları tarafından açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalarda hayatını kaybeden 2 askerin daha adını açıklayarak Azerbaycan’ın kayıp sayısını 79 olarak bildirdi.

Azerbaycan, 12-13 Eylül gecesi meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden 100’e yakın Ermeni askerinin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ermenistan bu açıklamaya yönelik henüz bir değerlendirme yapmadı

Konuyla ilgili bilgi veren Devlet Esir ve Kayıp Vatandaşlar Komisyonu, cenazeleri tek taraflı olarak karşı tarafa teslim etmeye hazır olduklarını söyledi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ni bu konuda bilgilendirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün (17 Eylül), Ermenistan ordusundaki can kaybını 135 olarak açıkladı ve sayının artabileceğini söyledi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, OC Media, BBC Azerbaycanca)

Agos