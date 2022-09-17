Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Emekli Büyükelçi Özülker: Fransa ve ABD kışkırtıyor

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Emekli büyükelçi Uluç Özülker, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özülker, “Paşinyan Ukrayna’nın yaptığını yaparak Batı’ya kandı. Batı yanlısı olarak girdiği politika ise yürümedi” dedi.

Sena Yaşar

Dağlık Karabağ konusunda on yıllardır çatışan Ermenistan ve Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı’ndan sonra barış anlaşması görüşmeleri sürerken 12 Eylül’de sınırda yeniden çatışmaya başladı. Üç gündür süren çatışmaların sonunda “ateşkes kararı” açıklansa da sınırdaki birliklerin buna uymadığı ve Azerbaycan’ın şehit sayısının 77’yi geçtiği belirtiliyor. Emekli büyükelçi Uluç Özülker, iki ülke arasında yeniden tırmanan anlaşmazlığı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Paşinyan’ın ABD ve Fransa’nın teşvikiyle Batı yanlısı bir politikaya yöneldiğini belirten Özülker, “Paşinyan Ukrayna’nın yaptığını yaparak Batı’ya kandı. Batı yanlısı olarak girdiği politika ise yürümedi” dedi. Özülker, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mağlubiyetinden dolayı intikam almak isteyen bir ordu ve daha yumuşak davranmaya kendini zorunlu hisseden bir Paşinyan var. Anlaşma yapılmadan önce savaş uzarsa Ermenistan’ın mevcut silahlı kuvvetlerinin gücüyle Azerbaycan’a bir şey yapabilme şansı yok. Karabağ’ın tamamını kaybetme riski var.” Ermenistan’ın barış görüşmeleri kapsamında yeni açılan Laçin Koridoru’na mayın döşemesiyle çatışmaların başladığına dikkat çeken Özülker, “Bu koridor barış amaçlı daha 15 gün önce açılmışken böyle bir ihtilaf yaratmanın hiçbir anlamı yoktur. Savaşı da bir yere götürmez Ermenistan’a bir şey de kazandırmaz. Barış anlaşmasının yapılması hususunda soru işaretlerini artırır. Anlaşma hazır ancak Paşinyan imza attığı andan itibaren dolaylı yoldan Türkiye ile de uzlaşmış olacak. Bundan kaçıyor. Çatışmaların başlaması, şunu düşündürüyor: Paşinyan zaman kazanma peşine mi düşüyor?”

“TEHDİTKÂR OLUNMAMALI”

Özülker, ABD ile Fransa’nın Türkiye’ye topyekûn bir düşmanlık içinde yaklaştığını belirterek Ermenistan meselesenin de böyle bir hamle olduğuna dikkat çekti. Fransa’nın, Yunanistan’ı da “gaza getirerek” Türkiye’ye karşı kışkırttığını dile getiren Özülker, şunları kaydetti:

“Fransa, Yunanistan ile yaptığı anlaşmaya ‘Herhangi bir saldırıya uğrarsan arkandayız’ hükmü koydurdu. Bu şımarıklık içinde Miçotakis yine Fransa’ya gitti. ABD ise yine Suriye’de bizim 4 kilometre ilerimizde PKK/YPG ile provakasyon amaçlı tatbikat yaptı. Şimdi de Ermenistan’ı kışkırtıyor. Paşinyan’ın Batı’ya yönelik tutumuyla hareket ettiğimizde, ABD ve Fransa’nın bu kez de Ermenistan’ı teşvik ve tahrik ettiği ortaya çıkıyor. Türkiye’yi hilal kapsamında çevrelenmiş pozisyona almaya çalışıyorlar. Konuya yalnızca Azerbaycan ile toprak anlaşmazlığı olarak bakmak yetmez. Biz ise bu tahrikler karşısında tonumuzu tehditkâr olmaktan çok gerçekçi olma yönüne çekersek kazanırız.”

PELOSI, ERMENİSTAN’A GİDİYOR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Pelosi’nin Berlin’de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan’a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi’nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/azerbaycan-ermenistan-catismasini-degerlendiren-emekli-buyukelci-ozulker-fransa-ve-abd-kiskirtiyor-1981934