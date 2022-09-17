Alman Katolik Kilisesi, eşcinsellerin kilisede çalışması önergesini onayladı

Alman Katolik Kilisesi’nin kurduğu Ortak Yol Kurulu, kadınların ve eşcinsellerin kilisede görev almalarını kapsayan önergeleri onayladı. Kilisenin cinsel etiği ile ilgili önerge ise reddedildi.

Yunus Ülger

DUVAR – Alman Katolik Kilisesi’nin kiliselerinde son yıllarda gerçekleşen cinsel saldırılar hakkında hazırlanan raporlar üzerine 2019’da oluşturduğu Ortak Yol Kurulu (Synodaler Weg) dördüncü toplantısını geçtiğimiz günlerde Frankturt’ta yaptı.

İki yıl görev yapmak üzere oluşturulan, başpiskoposlar, rahipler ve diğer kilise temsilcilerinden oluşan 230 üyeli kurulun gündeminde kadınların kilisede rolü, eşcinselliğin yeniden değerlendirilmesi ile Katolik Kilisesi’nin cinsel etiği vardı.

CİNSEL ETİK ÖNERGESİ KABUL GÖRMEDİ

Ortak Yol Kurulu’nda, kadınların kilisede görev almaları ile eşcinselliğin ‘yeniden değerlendirilmesi’ önergeleri büyük çoğunlukla kabul edildi. Eşcinsellik ile ilgili önerge, eşcinsellerin kilisede görev almaları, dolayısıyla işten atılmamaları ve dışlanmamaları konularını içeriyor.

Ne var ki Katolik Kilisesi’nin cinsel etiği konulu önerge, başpiskoposlardan yeterli oyu alamadığı için kabul edilmedi. Bu önerge, Katolik Kilisesi’nin cinsellikle ilgili temel kurallarını sorgulayan ve değiştirilmesini öngören bir önergeydi. Katolik Kilisesi’ne göre cinsel birlikteliğe sadece evlilik içinde ‘izin’ var, gebelikten korunma ve eşcinsellik ise yasak.

‘ÇOK ŞEYİ BAŞARDIK’

Kabul edilen iki önergenin Vatikan’da da onaylanması gerekiyor. Alman Başpiskoposlar Birliği Başkanı Georg Baetzing, önergeler için Roma’ya gittiğini ve kilisenin geleceğinin sözkonusu olduğunu söyledi.

Alman Katolikleri Merkez Konseyi Başkanı İrme Stetter ise Ortak Yol Kurulu’nda alınan kararları başarı olarak niteledi. Stetter, kiliseler için bir danışma kurulu oluşturulması, kadınlara kiliselerde daha çok görev verilmesi ve eşcinsellerin kilisede çalışması kararlarını büyük adımlar olarak niteledi.

KİLİSELERDE BÜYÜK ÜYE KAYBI

Alman Başpiskoposlar Birliği’nin verilerine göre geçen yıl 360 bin kişi üyelikten ayrıldı. Bir önceki yıl 220 bin kişi üyelikten ayrılmıştı. 2012’de 118 bin kişi Katolik Kilisesi’ni terk emişken, ayrılan üye sayısı her yıl artarak devam etti. 1990’da insanların yüzde 72’si kiliseye üye iken, şu anda bu oran yüzde 50’nin altına kadar düşmüş bulunuyor. Katolik Kilisesi’nin hesaplamasına göre 2060’da üye sayı yüzde 30’a kadar düşecek. Şu anda 21 milyon kişi Katolik Kilisesi’ne üye. Sadece Katolik Kilisesi değil, Protestan Kilisesi de üye kaybediyor. 2020’de 220 bin dolayında üye kaybeden Protestan Kilisesi, geçen yıl 280 bin dolayında üye kaybetti. Almanya’da 20 milyon dolayında kişi Protestan Kilisesi’ne üye.

‘İNSANLAR KİLİSEYE ÜYE OLMAK İÇİN SEBEP GÖRMÜYOR’

Din sosyolojisi uzmanı Detlef Porlack, kiliselerin üye kaybının süreceğini belirterek, “Gidenleri geri kazanmak zor. Artık insanlar, bir kiliseye üye olmak için sebep görmüyorlar” diyor. Kuzey Vestfalya Kamu Yayın Kuruluşu WDR’in teologu Theo Dierkes, kiliselerin 1,3 milyon çalışanı olduğunu hatırlatarak, üye kayıplarının bu insanların işlerini kaybetmelerine yol açacağını söylüyor. Almanya’da kiliselerin anaokulundan liseye kadar okulları, hastaneleri, yardım ve danışmaları kuruluşları var.

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