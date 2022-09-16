Ülkesine güvenen 1.6 milyon kişinin konut başvurusu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine iki günde 1.6 milyon kişi başvurdu. Başvuruları kabul eden bankaların önünde uzayan kuyruklar var. Bütün Avrupa’da siyaset çökmüşken, çok büyük ekonomik krizler beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla belki de tarihin en büyük konut projesine imza atılıyor.

Peki Erdoğan’ın bir sözü ile iki günde 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor? Bu kişiler 24 Haziran’da seçim olduğunu bilmiyor mu? Her siyasi görüşten bu insanlar 80 bin lirasını neden riske atıyorlar? “Ya Erdoğan kazanamazsa ve benim konutlarım yapılmazsa” gibi bir korkuları yok mu?

Bunun tek bir açıklaması var: Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum gizli ya da açık Türkiye’ye ve Erdoğan’a güveniyor? Dahası, 2023 seçimlerini Erdoğan’ın kazanacağına inanıyorlar

6’lı masaya gelince… Bu tarihi konut projesi hakkında onlarda bir sessizlik hâkim. En azılı muhalefet sözcüleri bile bu konut projesine diyecek bir şey bulamadıysa maya tuttu demektir. Türkiye, en hayati seçimine girmekle birlikte çok da alışık olduğu bir seçim ortamını yaşayacak. Bir tarafta projeler olacak, diğer tarafta ise bunu engellemeye çalışanlar. Bunu defalarca yaşamadık mı?

ÖZBEKİSTAN’DA KRİTİK GÖRÜŞME

İçeride bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde kalabalık bir heyetle Özbekistan’a gitti. Bugün Putin’le ikili görüşmesi var. Bu arada İran, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne ne tam üye oldu. Türkiye’nin bu süreci yaşaması için önce gözlemci olarak konumlanması gerekiyor. Ancak Türkiye’nin bu konudaki kararı belli değil. Ama şunu biliyoruz ki, Türkiye ne Doğu’dadır ne de Batı’da. Türkiye, Türkiye’dedir ve bu konumunu sürdürmeye devam edecek.

ERMENİSTAN’DA TUHAF GELİŞMELER

Ermenistan’da ilginç gelişmeler oluyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın mecliste yaptığı konuşmada “Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamak istediği” şeklindeki açıklaması sokak eylemlerine sebep oldu. Ermenistan’ın tahrikleri sonucu başlayan çatışmada ise iki ülkenin askeri kayıpları büyüyor. Putin, Ermenistan’ın Rusya’ya Ukrayna Savaşı’nda destek ve yardım talebini ise reddetti.

BU GAF DEĞİL BİLGİSİZLİK

İç siyasette ise projelere karşı laf boş laf üretmekte Kemal Kılıçdaroğlu sınıf atladı. CHP liderinin Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sakarya ilinde olduğunu söyleyen konuşması mizah konusu oldu. Bilindiği gibi Sakarya Meydan Muharebesi’nin cereyan ettiği mekân Ankara Polatlı civarındaydı ve adı Sakarya Nehri’nden ötürü Sakarya Savaşı’ydı. “Kılıçdaroğlu’nun gafı” şeklinde haberler olmuş ama bu bence bu gaf değil, çok açık bir bilgisizlik. Atatürk’ün oturduğu koltuğu işgal eden bu şahsın Milli Mücadele konusundaki bilgisizliği bence affedilemez bir durum. Ama Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek lazım, “cumhurbaşkanı adayı” Kemal Kılıçdaroğlu kendini gündeme oturtmayı yine başardı.

Sabah Gazetesi