Mirasın üzerinden dozer geçiyor

Kapadokya’da tarihi ve doğal yapıtlara zarar veren yol çalışması tüm tepkilere rağmen sürüyor. Yolun projelendirilmesinde paydaşların süreç dışına itildiği ve yolun doğalgaz şirketi için açıldığı iddia edildi.

Gökay BAŞCAN

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’daki yol çalışmalarına tepkiler sürüyor. Arkeolojik ve doğal sit statüsünde olan bölgedeki çalışmaların tarihi yapılara ve doğal güzelliğe zarar verdiği belirtildi. Binlerce insan peribacalarının yanında çalışan iş makinelerinin yer aldığı fotoğraf ve videoları paylaşarak tepki gösterdi.

Bölge halkı ile alanında uzman kişilerin suç duyurularına ve tepkilerine rağmen çalışmalar 1 ayı aşkın zamandır sürüyor.

Tarihi kiliselere zarar verdiği belirtilen yeni yol projesinin doğalgaz şirketinin talebiyle yapıldığı iddia edildi. Projenin hazırlanış aşamasında üniversitelerin, meslek odalarının, bölge halkının ve alanında uzman tüm kişi ile kurumların süreç dışına itildiği belirtilirken ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla bölgeye geri dönüşü imkansız zararlar verildiğine dikkat çekildi.

ESKİ YOL KAPANMALI

Eski yolun kapanmasının yanlış olmadığını ancak yeni yolun da yanlış yere yapıldığını belirten Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, “Burası Kapadokya, dolayısıyla birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı. Bölge sanki bu statülerle korunmuyormuş gibi devasa iş makineleriyle yol çalışması yapıyorlar. Yolun geçtiği hemen yolun üzerinde 11. yüzyıldan kalma kilise var. Bunun üzerinde kamyonlar çalışıyor. Resmen yıkım yapıyorlar. Burası dünyanın dört bir tarafından insanların görmeye geldiği bir yer” dedi.

ŞİRKET TALEP ETTİ İDDİASI

Doğalgaz şirketinin talebi doğrultusunda yol yapıldığını iddia eden Tokmak, “Doğalgaz şirketi Ortahisar’a doğalgaz getirmek için hala hazırdaki müze yolunu kullanmak istiyordu. Altında tarihi kalıntılar çıkınca vazgeçtiler. Ardından Ortahisar Belediye Başkanı projeyi, alan başkanlığına götürüyor. Onlar da onaylıyor. Sadece doğalgaz şirketinin yatırım maliyetini düşürmek için yolu açıyorlar” diye konuştu.

VADİYE DÖKÜYORLAR

Bir diğer yıkımın ise Zemi Vadisi’nde yapıldığını ifade eden Tokmak ,“Sadece Kapadokya’da değil, çevredeki vadilere de zarar veriliyor. Çıkan hafriyatı da arkeolojik ve doğal derece sit alanı olan Zemi Vadisi’ne dökülüyor” dedi.

“Tarihi değeri olmayan tuvaletler yıkıldı” haberlerini değerlendiren Tokmak şu ifadeleri kullandı: “30-40 yıl önce bir işletme dükkan ve yanına iki tuvalet yapmış. 2’si de birer metrekarelik yer. peribacasına yapışık durumdaydı. Yolu geçirmek için tuvaletleri bahane ederek 198 metrekarelik alanı yok ettiler. Bölgeye daha çok zarar verilmeden yol inşaatının acilen durması lazım.”

Paydaşlar süreç dışında

Yatırımcıların bürokrasiye çok takıldığı ve yatırım engellediği gerekçesiyle Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu ve tüm yetki kuruma verildi. Yol çalışmalarında da yetkili olan kurum 2 Ağustos’ta Şehir Plancıları Kayseri Şubesi’nin de aralarında bulunduğu kurum ve kişilerle toplantı yaptı. Şehir Plancıları Odası tarafından toplantıda Ş inşaat faaliyetleri süren alternatif yol ile ilgili analiz çalışması ve özellikle jeoradar görüntülemenin yapılıp yapılmadığı hususu soruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri her analizin yapıldığı, jeoradar görüntüleme ve raporun bulunduğu ifade edildi. Cevabın üzerine oda, bahsedilen rapor ve analizlerin kendileriyle paylaşılmasını isteyerek toplantıdan 2 gün sonra yazılı olarak analizlerin paylaşılmasını istedi. Alan yetkilileri, toplantıda ‘yazılı olarak başvurulduğu taktirde paylaşılacağını belirtti analiz ve raporları oda ile paylaşmadı.

BirGün Gazetesi