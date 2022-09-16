İran: Azerbaycan-Ermenistan sınırında değişiklik olmamalı

Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlarda herhangi bir değişikliği reddediyoruz” dedi.

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan ŞİÖ Zirvesi’nde Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde yaşanan çatışmalara da değindi.

Reisi, “Kafkasya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin tesisi İran için çok önemlidir. Her zaman toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğe saygı duyulmasını destekledik ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlarda herhangi bir değişikliği reddettik. Taraflar, farklılıklarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka dayalı olarak barışçıl bir şekilde çözmelidir.” dedi.

‘ÖRGÜT ÜYELERİ ARASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARET OLUŞTURULMALI’

Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ABD’nin tek taraflı politikaları ve yaptırımlarıyla mücadele için yeni çözümler ve özel tedbirler geliştirmesi gerektiğini de söyledi.

“Özellikle son yıllarda ekonomik ve siyasi çok taraflılık ciddi şekilde tehdit ediliyor ve ABD yönetimi, kendi isteklerini uluslararası sisteme ve egemen ve bağımsız ülkelere dayatmaya çalışıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü, tek taraflılık ve ABD’nin baskıcı yaptırımlarıyla mücadele ederken bir yandan da bunlara karşı yeni çözümleri ve özel tedbirleri benimsemelidir. Bunlardan biri, finans ve emtia borsaları ile ülkeler arası veri alışverişi alanındaki altyapının ortak şekilde geliştirilerek bu örgütün üyeleri arasında sürdürülebilir ticaretin oluşturulmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip ülkelerin ŞİÖ’de yer aldığına dikkati çeken Reisi, bu ülkeler arasındaki yakınlaşmanın ekonomik kalkınma, güvenlik ve istikrarı beraberinde getireceğini belirterek, İran’ın bölgesel enerji arzının güvence altına alınmasında etkin bir rol oynamaya hazır olduğunu da ifade etti.

Artı Gerçek