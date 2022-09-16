Ermenistan’ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan’ın şehit sayısı 77’ye çıktı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısının 77’ye yükseldiğini bildirdi. Ruslan Rehimov Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül’de Ermenistan’ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 77 askerin ismi yer aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş daha sonra bu sayının 71’e çıktığı belirtilmişti. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu. Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşından sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan’ın ateşkes için anlaştığı bildirildi. Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu. Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu bildirdi. AA